Galatasaray'ın X hesabına ne oldu? 1 gecede 3 milyon takipçi kaybettiler

Galatasaray'ın en çok iddialı olduğu X (Twitter) platformunda büyük bir kayıp yaşandı. Dün gece yarısı yaşanan düşüş futbol kamuoyunun dikkatinden kaçmadı.

18.5 MİLYONDAN 14.9'A DÜŞTÜ!

Yaklaşık 19 milyon takipçisi bulunan Galatasaray'da bu sayının 14.9 milyona düşmesi gece yarısı şok olarak nitelendirildi.

2024 YILINDA 15 MİLYON TAKİPÇİYE ULAŞILMIŞTI! ŞİMDİ DAHA DA GERİSİNDELER

Galatasaray'ın 2024 yılındaki yaptığı paylaşıma ulaşan kullanıcılar, sarı-kırmızılıların 15 milyon takipçi kutlaması yaptığını fark etti. 2 yıl sonra bu sayının daha da altına düşmesi akıllarda soru işareti bıraktı.