Galatasaray'ın X hesabına ne oldu? 1 gecede 3 milyon takipçi kaybettiler

Galatasaray'ın en çok iddialı olduğu X (Twitter) platformunda büyük bir kayıp yaşandı. Dün gece yarısı yaşanan düşüş futbol kamuoyunun dikkatinden kaçmadı.
Yaklaşık 19 milyon takipçisi bulunan Galatasaray'da bu sayının 14.9 milyona düşmesi gece yarısı şok olarak nitelendirildi.
Galatasaray'ın 2024 yılındaki yaptığı paylaşıma ulaşan kullanıcılar, sarı-kırmızılıların 15 milyon takipçi kutlaması yaptığını fark etti. 2 yıl sonra bu sayının daha da altına düşmesi akıllarda soru işareti bıraktı.
