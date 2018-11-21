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Galatasaray'ın yeni 10 numarası Feghouli

GALATASARAY HABERLERİ  | 21.11.2018 09:45 | Son Güncelleme

Fas Milli Takımı’nda yaşadığı sakatlık nedeniyle 6 hafta sahalardan uzak kalacak olan Belhanda moralleri bozdu. 10 numara bölgesindeki boşluğu kapatmak için yeni planlar yapan Galatasaray teknik heyeti, Feghouli’de karar kıldı. Cezayirli oyuncu, merkezde oynamayı tercih ettiğini açıklamıştı.

Galatasaray'ın yeni 10 numarası Feghouli

Galatasaray’da Belhanda’nın 6 hafta oynamayacak olması sarı-kırmızılı teknik ekibi sıkıntıya soktu. Faslı oyuncu, takımla çıktığı 9 müsabakada takıma ne kadar faydalı olduğunu gösterdi. Bu sezon sadece Trabzonspor ve Malatyaspor karşısında varlık gösteremeyen Belhanda, diğer bütün karşılaşmalarda gol atan arkadaşlarına en büyük yardımcıydı.

Galatasaray, Belhanda’sız ligde çıktığı 3 müsabakayı da kazandı. Bu mücadelelerde Kasımpaşa’yı 4-1, Erzurum ve Antalyaspor’u ise 1-0’lık skorlarla geçmeyi başarmıştı. Fas Milli Takımında yaşadığı sakatlık üzerine ligin ilk yarısını kapatan Younes Belhanda’nın görevi kalan 6 haftada Sofiane Feghouli’ye verilecek.

Hafta içinde Milli Takım kampından yaptığı açıklamada “Merkezde oynamalıyım. Orada daha faydalı oluyorum” diyen Feghouli de artık muradına erecek. Galatasaray teknik heyeti, ligde kalan maçlarda artık Feghouli’ye kanatlarda değil merkezde görev verecek. Daha önce forma giydiği takımlarda merkezde oynayan ve bu bölgede çok başarılı olan Cezayirli futbolycunun, ilk olarak Konyasor maçında 10 bumara bölgesinde oynamaya başlayacağı öğrenildi

FERNANDO GERİ DÖNDÜ

Süper Lig’de Bursaspor müsabakasında sakatlanarak takımı 3 müsabakada yalnız bırakan Fernando Reges takıma döndü. Son yapılan idmanda takımla birlikte çalışan Brezilyalı oyuncunun hafta sonu oynanacak Konyaspor müsabakasında takımdaki yerini alacağı öğrenildi. Ndiaye ve Donk’un yokluğunda Selçuk ile orta alanda görev alacak olan Fernando, Beşiktaş ve Lokomotiv Moskova karşılaşmaları için teknik heyetin en büyük kozu olacak.

Bu sezon 11 maçta forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu özellike takıma defansif yönde yaptığı katkı ile dikkatleri çekmişti. Sarı-kırmızılı teknik heyetin vazgeçilmezleri arasında bulunan 31 yaşındaki futbolcunun dönüşü zorlu maçlar öncesinde Galatasaray’da yüzleri güldürdü. Sarı-kırmızılıların, Cuma günü Süper Lig’de Konyspor’a karşı orta alanda Selçuk Fernando ikilisiyle çıkması bekleniyor.

(Yeni Şafak)

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Takım
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sofiane mı 10 numara oynayacak ? Bundan olsa olsa 00 olur. Yıllık 4M € cash almaya devam ets bir nevi kulübü söğüşlüyor ama itiraz eden yok.
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