Galatasaray'ın yeni 10 numarası Feghouli

Galatasaray’da Belhanda’nın 6 hafta oynamayacak olması sarı-kırmızılı teknik ekibi sıkıntıya soktu. Faslı oyuncu, takımla çıktığı 9 müsabakada takıma ne kadar faydalı olduğunu gösterdi. Bu sezon sadece Trabzonspor ve Malatyaspor karşısında varlık gösteremeyen Belhanda, diğer bütün karşılaşmalarda gol atan arkadaşlarına en büyük yardımcıydı.

Galatasaray, Belhanda’sız ligde çıktığı 3 müsabakayı da kazandı. Bu mücadelelerde Kasımpaşa’yı 4-1, Erzurum ve Antalyaspor’u ise 1-0’lık skorlarla geçmeyi başarmıştı. Fas Milli Takımında yaşadığı sakatlık üzerine ligin ilk yarısını kapatan Younes Belhanda’nın görevi kalan 6 haftada Sofiane Feghouli’ye verilecek.

Hafta içinde Milli Takım kampından yaptığı açıklamada “Merkezde oynamalıyım. Orada daha faydalı oluyorum” diyen Feghouli de artık muradına erecek. Galatasaray teknik heyeti, ligde kalan maçlarda artık Feghouli’ye kanatlarda değil merkezde görev verecek. Daha önce forma giydiği takımlarda merkezde oynayan ve bu bölgede çok başarılı olan Cezayirli futbolycunun, ilk olarak Konyasor maçında 10 bumara bölgesinde oynamaya başlayacağı öğrenildi