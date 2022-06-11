Galatasaray'ın yeni başkanı kim oldu? 2022 Galatasaray başkanlık seçimini kim kazandı?

Galatasaray başkanı kim oldu, başkanlık seçimi sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtı, binlerce Galatasaraylı futbolsever tarafından sorgulanmaya başladı. 2022 Galatasaray başkanlık seçiminde Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun oylama işlemleri tamamlandı. Oy sayımının tamamlanmasıyla birlikte Galatasaray'ın yeni başkanı belli olacak. Peki, Galatasaray başkanı kim oldu? 2022 Galatasaray başkanlık seçimi sonuçları açıklandı mı, kim başkan oldu?

GALATASARAY'IN YENİ BAŞKANI KİM OLDU?

Galatasaray başkanlık seçimi sonuçları büyük bir merakla beklendi. Galatasaray başkanlık seçimi için toplanan yaklaşık 9 bine yakın üyenin oy kullanma işlemleri sona erdi. Oy kullanma işlemlerinin bitmesiyle birlikte, sayım aşamasına geçildi.

Galatasaray Lisesi'nde saat 10.00'da başlayan başkanlık seçimi oylamaları saat 15.00'da sona erdi. Oylama işleminin bitmesiyle birlikte sayım işlemine geçildi. Galatasaray başkanlık seçim sonuçları belli oldu. Buna göre Galatasaray’ın yeni başkanı Dursun Özbek oldu.

SANDIK SAYIMINDA SON DURUM

1. SANDIK



Eşref Hamamcıoğlu: 76

Dursun Özbek: 97

2. SANDIK



Eşref Hamamcıoğlu: 113

Dursun Özbek: 107

3. SANDIK



Eşref Hamamcıoğlu: 98

Dursun Özbek: 92

4. SANDIK



Eşref Hamamcıoğlu: 106

Dursun Özbek: 86

5. SANDIK



Eşref Hamamcıoğlu: 122

Dursun Özbek: 63

6. SANDIK



Eşref Hamamcıoğlu: 121

Dursun Özbek: 71

7. SANDIK



Eşref Hamamcıoğlu: 95

Dursun Özbek: 80

8. SANDIK



Eşref Hamamcıoğlu: 85

Dursun Özbek: 91

9. SANDIK



Eşref Hamamcıoğlu: 64

Dursun Özbek: 65

10. SANDIK



Eşref Hamamcıoğlu: 93

Dursun Özbek: 74

11. SANDIK



Eşref Hamamcıoğlu: 93

Dursun Özbek: 74

12. SANDIK



Eşref Hamamcıoğlu: 98

Dursun Özbek: 84

13. SANDIK



Eşref Hamamcıoğlu: 87

Dursun Özbek: 87

14. SANDIK



Eşref Hamamcıoğlu: 75

Dursun Özbek: 79

15. SANDIK



Eşref Hamamcıoğlu: 60

Dursun Özbek: 92

16. SANDIK



Eşref Hamamcıoğlu: 81

Dursun Özbek: 69

17. SANDIK



Eşref Hamamcıoğlu: 74

Dursun Özbek: 82

18. SANDIK



Eşref Hamamcıoğlu: 80

Dursun Özbek: 94

19. SANDIK



Eşref Hamamcıoğlu: 92

Dursun Özbek: 103

20. SANDIK



Eşref Hamamcıoğlu: 79

Dursun Özbek: 134

21. SANDIK



Eşref Hamamcıoğlu: 79

Dursun Özbek: 100

22. SANDIK



Eşref Hamamcıoğlu: 76

Dursun Özbek: 94

EŞREF HAMAMCIOĞLU'NUN LİSTESİ

Eşref Hamamcıoğlu'nun başkan adayı olduğu yönetim kurulu listesinde;

Osman Kocaman, Murat Özer, Boğaç Göncü, Sadık Burçin Tunçel, Mehmet Emre Mısırlı, Levent Apaydın, Nizam Hışım, Cevat Genç, Utku Dönmez, Murat Karaman yer aldı.

Yönetim kurulu yedek üyeleri:



Eşref Hamamcıoğlu'nun başkan adayı olduğu yönetim kurulu yedek listesinde ise, Ender Merter, Abdullah Metin Tutçuoğlu, Namık Kemal Martı, Suat Sarı, Kaan Artukoğlu yer aldı.

DURSUN ÖZBEK'İN LİSTESİ

Dursun Özbek'in başkanlık adayı olarak ilettiği yönetim kurulu listesinde;

Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Ahmet Cemal Özgörkey, Mehmem İsmail Sarıkaya, Mehmet Saruhan Cıbara, Dikran Gülmezgil yer aldı.

Yönetim kurulu yedek listesi:



Dursun Özbek'in başkanlık adayı olarak ilettiği yönetim kurulu yedek listesinde ise, Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu gibi isimler yer aldı.



