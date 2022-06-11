Galatasaray'ın yeni başkanı kim oldu? 2022 Galatasaray başkanlık seçimini kim kazandı?

Galatasaray başkanı kim oldu, başkanlık seçimi sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtı, binlerce Galatasaraylı futbolsever tarafından sorgulanmaya başladı. 2022 Galatasaray başkanlık seçiminde Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun oylama işlemleri tamamlandı. Oy sayımının tamamlanmasıyla birlikte Galatasaray'ın yeni başkanı belli olacak. Peki, Galatasaray başkanı kim oldu? 2022 Galatasaray başkanlık seçimi sonuçları açıklandı mı, kim başkan oldu?
Galatasaray başkanlık seçimi sonuçları büyük bir merakla beklendi. Galatasaray başkanlık seçimi için toplanan yaklaşık 9 bine yakın üyenin oy kullanma işlemleri sona erdi. Oy kullanma işlemlerinin bitmesiyle birlikte, sayım aşamasına geçildi.
Galatasaray Lisesi'nde saat 10.00'da başlayan başkanlık seçimi oylamaları saat 15.00'da sona erdi. Oylama işleminin bitmesiyle birlikte sayım işlemine geçildi. Galatasaray başkanlık seçim sonuçları belli oldu. Buna göre Galatasaray’ın yeni başkanı Dursun Özbek oldu.
1. SANDIK
Eşref Hamamcıoğlu: 76
Dursun Özbek: 97
2. SANDIK
Eşref Hamamcıoğlu: 113
Dursun Özbek: 107
3. SANDIK
Eşref Hamamcıoğlu: 98
Dursun Özbek: 92
4. SANDIK
Eşref Hamamcıoğlu: 106
Dursun Özbek: 86
5. SANDIK
Eşref Hamamcıoğlu: 122
Dursun Özbek: 63
6. SANDIK
Eşref Hamamcıoğlu: 121
Dursun Özbek: 71
7. SANDIK
Eşref Hamamcıoğlu: 95
Dursun Özbek: 80
8. SANDIK
Eşref Hamamcıoğlu: 85
Dursun Özbek: 91
9. SANDIK
Eşref Hamamcıoğlu: 64
Dursun Özbek: 65
10. SANDIK
Eşref Hamamcıoğlu: 93
Dursun Özbek: 74
11. SANDIK
Eşref Hamamcıoğlu: 93
Dursun Özbek: 74
12. SANDIK
Eşref Hamamcıoğlu: 98
Dursun Özbek: 84
13. SANDIK
Eşref Hamamcıoğlu: 87
Dursun Özbek: 87
14. SANDIK
Eşref Hamamcıoğlu: 75
Dursun Özbek: 79
15. SANDIK
Eşref Hamamcıoğlu: 60
Dursun Özbek: 92
16. SANDIK
Eşref Hamamcıoğlu: 81
Dursun Özbek: 69
17. SANDIK
Eşref Hamamcıoğlu: 74
Dursun Özbek: 82
18. SANDIK
Eşref Hamamcıoğlu: 80
Dursun Özbek: 94
19. SANDIK
Eşref Hamamcıoğlu: 92
Dursun Özbek: 103
20. SANDIK
Eşref Hamamcıoğlu: 79
Dursun Özbek: 134
21. SANDIK
Eşref Hamamcıoğlu: 79
Dursun Özbek: 100
22. SANDIK
Eşref Hamamcıoğlu: 76
Dursun Özbek: 94
Eşref Hamamcıoğlu'nun başkan adayı olduğu yönetim kurulu listesinde;
Osman Kocaman, Murat Özer, Boğaç Göncü, Sadık Burçin Tunçel, Mehmet Emre Mısırlı, Levent Apaydın, Nizam Hışım, Cevat Genç, Utku Dönmez, Murat Karaman yer aldı.
Yönetim kurulu yedek üyeleri:
Eşref Hamamcıoğlu'nun başkan adayı olduğu yönetim kurulu yedek listesinde ise, Ender Merter, Abdullah Metin Tutçuoğlu, Namık Kemal Martı, Suat Sarı, Kaan Artukoğlu yer aldı.
Dursun Özbek'in başkanlık adayı olarak ilettiği yönetim kurulu listesinde;
Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Ahmet Cemal Özgörkey, Mehmem İsmail Sarıkaya, Mehmet Saruhan Cıbara, Dikran Gülmezgil yer aldı.
Yönetim kurulu yedek listesi:
Dursun Özbek'in başkanlık adayı olarak ilettiği yönetim kurulu yedek listesinde ise, Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu gibi isimler yer aldı.
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