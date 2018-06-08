Galatasaray'ın yeni golcüsü Ahmed Musa

Ahmed Musa & Galatasaray flörtünde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezonu CSKA Moskova'da kiralık tamamlayan Nijeryalı oyuncuya Rus ekibi kalması için 4 milyon Euro önerdi. Şampiyonlar Ligi faktörüyle de Galatasaray bir adım öne çıkıyor.

Bonservisi Leicester City'de bulunan Ahmed Musa'ya sarı kırmızılı kulüp 'joker transfer' gözüyle bakıyor. Ahmed Musa; İngiltere'ye gitmesi halinde Rodrigues'in, Çin'e satılması durumunda ise Gomis'in boşluğunu dolduracak.

Hücum hattında birçok bölgede görev yapabilen yıldız oyuncuyu teknik direktör Fatih Terim'in de beğendiği öğrenildi. Gomis'i takımda kalsa da alternatifsiz bırakmak istemeyen sarı-kırmızılılar, satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle Ahmed Musa transferini bitirmek istiyor.

Rusya'daki Dünya Kupası'nda Nijerya için ter dökecek 25 yaşındaki oyuncu, Premier Lig'e yükselen Wolverhampton'ın teklifini İngiltere'ye dönmeyi düşünmediği için reddetti. (Sabah)

