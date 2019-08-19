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Radamel Falcao'nun İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.08.2019 07:41 | Son Güncelleme

Falcao konusunda sıcak gelişme... Galatasaray, her konuda anlaşma sağlanan Radamel Falcao'yu Salı günü KAP'a bildirecek. Kolombiyalı golcü de Çarşamba günü Türkiye'ye gelecek.

Radamel Falcao'nun İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Galatasaray'da uzun süredir yolu gözlenen Radamel Falcao'nun transferi için artık sona yaklaşıldı. TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, Kolombiyalı oyuncu için 20 Ağustos Salı günü borsaya bildirim yapacak.

KAP'a yapılacak ilk bildirimin ardından tecrübeli oyuncu Monte Carlo'dan İstanbul'a doğru yola çıkacak ve 21 Ağustos Çarşamba günü yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi imzalar atılacak.

KALACAĞI OTEL VE FORMALARI BİLE HAZIR
33 yaşındaki oyuncunun kalacağı otelin hazırlandığı ve 9 numaralı Radamel Falcao formalarının da satışa hazır olarak üretildiği de kaydedildi. Tüm prosedürlerin tamamlanmasının ardından ise Radamel Falcao'nun Türk Telekom Stadı'nda 50 bin taraftarın önüne çıkacak.

FALCAO'NUN YERİNE ICARDI
Bu arada Fransız ekibi Monaco, Juventus ve Napoli'nin de talip olduğu Mauro Icardi için devreye girdi. Rai Sport'ta yer alan habere göre; Monaco, Mauro Icardi için Inter'e 65 milyon Euro, Arjantinli futbolcuya ise yıllık 12 milyon Euro değerinde 5 yıllık kontrat önerecek.

Haberde; Inter'in, Icardi'yi İtalya'dan rakipleri Juventus ve Napoli'ye satmak yerine Monaco'ya göndermeye sıcak bakacağı belirtildi.

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