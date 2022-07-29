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Galatasaray'ın yeni golcüsü Seferovic'ten flaş açıklamalar! ''Türkiye'den teklif almıştım''

29.07.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın yeni transferi Haris Seferovic, sezon öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Daha önce Türkiye'den teklif aldığını söyleyen Haris Seferovic, "Takım ismi vermek istemiyorum ama beni çok istediler. Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübü olduğu için buraya geldim. En çok şampiyonluğu olan takım Galatasaray." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın yeni golcüsü Seferovic'ten flaş açıklamalar! ''Türkiye'den teklif almıştım''
Haris Seferovic

Haris Seferovic

İSV İsviçre
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Seferovic, yeni sezon öncesi flaş açıklamalarda bulundu. Türkiye'den daha önce de teklif aldığını ifade eden Seferovic, takım ismi vermeyerek sosyal medyada karışıklığa yol açtı.

"TAKIM İSMİ VERMEK İSTEMİYORUM"

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Transfer hikayesiyle ilgili konuşan Seferovic, "Galatasaray'a transferim çok kısa süre içinde gerçekleşti. Benfica da benim Galatasaray'a transfer olma isteğimi biliyordu bu yüzden çok kolay oldu. Takım ismi vermek istemiyorum ama beni çok istediler. Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübü olduğu için buraya geldim. En çok şampiyonluğu olan takım Galatasaray." ifadelerini kullandı.

AY YILDIZLI DÖVMESİNİN ANLAMI

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Ay-yıldız dövmesi hakkında konuşan Seferovic, "Benim için anlamı önemli. Ailemin geldiği yer için de önemli. Sevmeyen biri varsa da bunu umursamıyorum. Tuğçe Albayrak... Gerçekten üzücü bir durumdu ben orada bir mesaj vermek istedim. Zamanı geri alamıyorsunuz. İnsanlık için önemli bir mesaj olduğunu düşündüğüm için böyle yaptım." açıklamasını yaptı. Tuğçe Albayrak, Sırbistan kökenli bir gencin saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.


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galatasaray seferovic
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