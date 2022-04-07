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Galatasaray'ın yeni hocası belli oldu! Fatih Terim derken...

07.04.2022 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri... Galatasaray'da tüm gözler yapılacak seçime çevrildi. En merak edilen konu ise seçilen başkanın teknik direktör olarak kimi getireceği oldu. Şu ana kadar Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun adaylığı kesinleşirken iki isim de Torrent'i istemiyor. Öztürk ve Hamamcıoğlu'nun başkan olması durumunda takımın başına getireceği isimler de netleşmeye başladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Galatasaray'ın yeni hocası belli oldu! Fatih Terim derken...

Son dakika haberleri... Galatasaray'da teknik direktör konusu yeniden gün yüzüne çıktı. Fatih Terim'in ayrılığı sonrası göreve gelen Domenec Torrent'in saltanatı kısa sürecek. Galatasaray başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu, Torrent ile çalışmak istemiyor...

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İki aday da Torrent ile devam etmeyi düşünmezken, camiayı heyecanlandıracak bir teknik adam getirmenin planlarını yapıyor. Hamamcıoğlu, Rudi Garcia ile çalışmayı düşünürken Öztürk'ün adayının ise Marcelo Bielsa olduğu iddia edildi. Öztürk'ün Arjantinli hocayla görüş alışverişinde bulunduğu ve prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

"TARAFTARIMIZ BAYRAKLARINI HAZIRLASIN"

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Başvuru sonrası açıklamalarda bulunana Galatasaray Başkan Adayı Öztürk, "Taraftarımız bayraklarını hazırlasın. Onlar sahada coşturacak, biz de finans işlerine bakacağız. Belgeleri teslim ettik, başvurumuz resmi olarak yapılmış oldu. Zaten yeni bir seçim süreci geçirdiğimiz için liste hazırlamak zor olmadı. Bizim en büyük özelliğimiz, Galatasaray Lisesi gibi bir ocaktan, bir kaynaktan çıkmamız. Galatasaray adaysız kalmaz. Galatasaray markasının bize ihtiyacı yok. Biz görevimizi yapmak için buradayız" dedi.


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