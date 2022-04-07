Galatasaray'ın yeni hocası belli oldu! Fatih Terim derken...

Son dakika haberleri... Galatasaray'da teknik direktör konusu yeniden gün yüzüne çıktı. Fatih Terim'in ayrılığı sonrası göreve gelen Domenec Torrent'in saltanatı kısa sürecek. Galatasaray başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu, Torrent ile çalışmak istemiyor...

FATİH TERİM DERKEN TERS KÖŞE! ANLAŞMAYA VARILDI

İki aday da Torrent ile devam etmeyi düşünmezken, camiayı heyecanlandıracak bir teknik adam getirmenin planlarını yapıyor. Hamamcıoğlu, Rudi Garcia ile çalışmayı düşünürken Öztürk'ün adayının ise Marcelo Bielsa olduğu iddia edildi. Öztürk'ün Arjantinli hocayla görüş alışverişinde bulunduğu ve prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

"TARAFTARIMIZ BAYRAKLARINI HAZIRLASIN"

Başvuru sonrası açıklamalarda bulunana Galatasaray Başkan Adayı Öztürk, "Taraftarımız bayraklarını hazırlasın. Onlar sahada coşturacak, biz de finans işlerine bakacağız. Belgeleri teslim ettik, başvurumuz resmi olarak yapılmış oldu. Zaten yeni bir seçim süreci geçirdiğimiz için liste hazırlamak zor olmadı. Bizim en büyük özelliğimiz, Galatasaray Lisesi gibi bir ocaktan, bir kaynaktan çıkmamız. Galatasaray adaysız kalmaz. Galatasaray markasının bize ihtiyacı yok. Biz görevimizi yapmak için buradayız" dedi.



