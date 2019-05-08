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Galatasaray'ın yeni iç saha forması sosyal medyayı sızdı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 08.05.2019 14:48 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın yeni sezon iç saha forması sosyal medyaya sızdırıldı.

Galatasaray'ın yeni iç saha forması sosyal medyayı sızdı

Galatasaray'ın yeni sezonda giyeceği iç saha forması sızdı. Ata Tural isimli Twitter kullanıcı yeni formaları hesabından paylaştı. Yeni sezon parçalı formaya taraftarın nasıl bir tepki vereceği ise merak konusu...

İŞTE O FORMA:

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray

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