Galatasaray'ın yeni sezon deplasmandan forması satışa çıktı

Bu arada formaların satışına da GSStore'dan başladı.

Tasarımda; “ilklerin ve enlerin takımı” yazısı formanın içine işlenmiş bir şekilde yer alıyor.

6 / 6 Cimbom'un deplasmanda forması

Galatasaray'ın yeni forması yapılan açıklamaya göre; "Sonsuza dek yanacak olan Galatasaray meşalesinin renklerini de kollarında taşıyor."