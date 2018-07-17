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Galatasaray'ın yeni sezon deplasmandan forması satışa çıktı

GALATASARAY HABERLERİ  | 17.07.2018 11:05 | Son Güncelleme

Galatasaray’ın yeni sezonda giyeceği “Siyah Forma” GSStore.org ve GSStore mağazaları mağazalarında satışa çıktı.

Galatasaray'ın yeni deplasman forması belli oldu.

Resmi açıklama yapıldı

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Cimbom'un deplasman forması

Cimbom'un deplasman forması
Resmi açıklama Galatasaray.org'dan geldi.
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Cimbom'un deplasman forması

Cimbom'un deplasman forması
Bu arada formaların satışına da GSStore'dan başladı.
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Cimbom'un deplasman forması

Cimbom'un deplasman forması
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Cimbom'un deplasman forması

Cimbom'un deplasman forması
Tasarımda; “ilklerin ve enlerin takımı” yazısı formanın içine işlenmiş bir şekilde yer alıyor.
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Cimbom'un deplasman forması

Cimbom'un deplasman forması
Yaka kısmının sağ tarafında kırmızı, sol tarafında sarı rengin kullanıldığı 2018-2019 sezonu dış saha formasındaki ‘Fast Fit’ teknolojisi vücuda tam uyum sağlayabiliyor.
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Cimbom'un deplasmanda forması

Cimbom'un deplasmanda forması
Galatasaray'ın yeni forması yapılan açıklamaya göre; "Sonsuza dek yanacak olan Galatasaray meşalesinin renklerini de kollarında taşıyor."
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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Spor Toto Süper Lig gsstore

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