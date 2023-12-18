Galatasaray'ın yeni sol beki belli oldu! Okan Buruk transferi takım içinden yaptı

Galatasaray sol bek transferini takım içinden yaptı. Angelino'nun satın alma opsiyonunu kullanmak istemeyen sarı-kırmızılılar bu durumu yıldız oyuncunun menajerine bildirdi.

DEVRE ARASINDA YOLLAR AYRILACAK

Angelino ile devre arasında yolların ayrılacağı öğrenildi. Bu durum oyuncunun hem kendisine, hem kulübüne hem de menajerine iletildi. Sarı-kırmızılılar devre arasına kadar sol bek mevkisinde kimi oynatacağını da buldu.

OKAN BURUK KARARINI VERDİ

Okan Buruk, savunmanın solunda Barış Alper Yılmaz'ı tercih edecek. Son oynadığı performansından memnun kalan tecrübeli çalıştırıcı, devre arasına kadar bu bölgeyi Barış Alper Yılmaz'a emanet edecek.





