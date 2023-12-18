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Galatasaray'ın yeni sol beki belli oldu! Okan Buruk transferi takım içinden yaptı

18.12.2023 10:39 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Angelino devri tamamen kapanıyor. Şartlara bağlı satın alma opsiyonunun devreye girmesine bir maç kala sarı-kırmızılılar yıldız oyuncuyla yollarını ayırmaya karar verdi. Okan Buruk, Angelino yerine kimi oynayacağını da şimdiden buldu.

Angelino

Angelino

İSP İspanya
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray sol bek transferini takım içinden yaptı. Angelino'nun satın alma opsiyonunu kullanmak istemeyen sarı-kırmızılılar bu durumu yıldız oyuncunun menajerine bildirdi.

DEVRE ARASINDA YOLLAR AYRILACAK

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Angelino ile devre arasında yolların ayrılacağı öğrenildi. Bu durum oyuncunun hem kendisine, hem kulübüne hem de menajerine iletildi. Sarı-kırmızılılar devre arasına kadar sol bek mevkisinde kimi oynatacağını da buldu.

OKAN BURUK KARARINI VERDİ

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Okan Buruk, savunmanın solunda Barış Alper Yılmaz'ı tercih edecek. Son oynadığı performansından memnun kalan tecrübeli çalıştırıcı, devre arasına kadar bu bölgeyi Barış Alper Yılmaz'a emanet edecek.

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