Galatasaray'ın yeni stoperi belli oluyor! Transfer yasağının kalkmasının ardından duyuru yapılabilir!

FIFA, Galatasaray'a geçici transfer yasağı getirdi, sarı-kırmızılılar bu haberin ardından büyük bir şok yaşadı. Bu olayın detayları ortaya çıkmasının ardından rahatlayan sarı-kırmızılı yönetim ilk transferine de imzayı attırmak üzere...

GALATASARAY PARAYI YATIRDI

Takıma sezon başında katılan Lucas Torreira'nın eski kulübü Pescara, bu transferde ortaya çıkan katkı payından kendine düşen kısmı istedi. Yaklaşık 18.500 bin dolarlık ödemeyi yapmayan Galatasaray'a transfer yasağı getirildi. Bu olayın ortaya çıkmasının ardından sarı-kırmızılılar parayı ödedi ve tehlike ortadan kalkıt.

CENK ÖZKAÇAR GELİYOR

Transfer yasağının kaldırılmasının hemen ardından bombayı patlatmak isteyen sarı-kırmızılılar, Valencia'da kiralık oynayan ve bonservisi Lyon'da bulunan Cenk Özkaçar'ı gündemine aldı. Nelsson ve Abdulkerim Bardakcı'ya alternatif olarak genç savunmacıyı kadrosuna katmak isteyen Galatasaray yönetimi, devre arasında bu transferi bitirmeyi hedefliyor.



