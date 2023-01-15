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Galatasaray'ın yeni stoperi belli oluyor! Transfer yasağının kalkmasının ardından duyuru yapılabilir!

15.01.2023 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'a Lucas Torreira'nın transferinden dolayı gelen geçici transfer yasağı getirilmişti. Bu yasağın kısa süre içinde kaldırılması beklenirken sarı-kırmızılılar ilk transferine de imzayı atıyor. Valencia ekibinde forma giyen milli oyuncu Cenk Özkaçar'ı gündemine alan Galatasaray, devre arasında transferi bitirerek şampiyonluk yolunda daha da iddialı konuma gelmek istiyor.

Galatasaray'ın yeni stoperi belli oluyor! Transfer yasağının kalkmasının ardından duyuru yapılabilir!
Cenk Özkacar

Cenk Özkacar

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Valencia
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FIFA, Galatasaray'a geçici transfer yasağı getirdi, sarı-kırmızılılar bu haberin ardından büyük bir şok yaşadı. Bu olayın detayları ortaya çıkmasının ardından rahatlayan sarı-kırmızılı yönetim ilk transferine de imzayı attırmak üzere...

GALATASARAY PARAYI YATIRDI

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Takıma sezon başında katılan Lucas Torreira'nın eski kulübü Pescara, bu transferde ortaya çıkan katkı payından kendine düşen kısmı istedi. Yaklaşık 18.500 bin dolarlık ödemeyi yapmayan Galatasaray'a transfer yasağı getirildi. Bu olayın ortaya çıkmasının ardından sarı-kırmızılılar parayı ödedi ve tehlike ortadan kalkıt.

CENK ÖZKAÇAR GELİYOR

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Transfer yasağının kaldırılmasının hemen ardından bombayı patlatmak isteyen sarı-kırmızılılar, Valencia'da kiralık oynayan ve bonservisi Lyon'da bulunan Cenk Özkaçar'ı gündemine aldı. Nelsson ve Abdulkerim Bardakcı'ya alternatif olarak genç savunmacıyı kadrosuna katmak isteyen Galatasaray yönetimi, devre arasında bu transferi bitirmeyi hedefliyor.


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