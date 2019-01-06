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Galatasaray'ın yeni transferi 9 Ocak'ta Türkiye'de

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.01.2019 09:47 | Son Güncelleme

Aslan’ın forvetteki ilk hedefi olan Brezilyalı yıldızda işlem tamam... Guangzhou Kulübü ona izin verdi. Çin medyası, 29 yaşındaki futbolcunun çarşamba günü Türkiye’de olacağını yazdı.

Galatasaray'ın yeni transferi 9 Ocak'ta Türkiye'de

Galatasaray'ın uzun süredir Çin ekibi Guangzhou’nun 29 yaşındaki Brezilyalı forveti Alan’la ilgileniyordu. Çin Ligi’ne getirilen yabancı kısıtlamasının ardından birçok önemli isim ülkeyi terk etmeye hazırlanıyor. Dün yapılan haberlerde Guangzhou’nun, Alan’a gitmesi için mecburen izin verdiğini yazıldı. Yıldız forvetin Galatasaray’la anlaştığı belirtilirken sambacının 9 Ocak’ta Sarı-Kırmızılı ekibin Antalya kampına katılacağı belirtildi.

alan carvalho

BASININ KARŞISINDA İMZA
Alan’ın, çarşamba günü basın karşısında imza atacağı da yazıldı. Hatta maaşı da duyuruldu. Buna göre; başarılı oyuncu Galatasaray’dan senelik 3.5 milyon euro garanti maaş alacak. Bunun yanında puan başı primleri de olacak. Geçen sezon Guangzhou Evergrande’yle 22 maça çıkan sambacı, 19 gol ve 8 asistle harika bir performans sergilemişti. Çin basını, Galatasaray’ın çok akılcı bir transfer hamlesi yaptığına dikkat çekti ve Alan’a övgüler dizdi.

SADECE ONUNLA SINIRLI DEĞİL
Eren’in satış listesine konmasının ardından Alan’la bu boşluk giderildi. Ancak Galatasaray’ın forvet hamlesi sadece bununla kalmayacak. En az 1 golcü daha takıma katılacak. Bu isimlerden en ciddi olanı ise Demba Ba... Ancak Galatasaraylı taraftarların pek de sıcak bakmadığı tecrübeli oyuncu askıya alındı. Sarı-Kırmızılılar’ın çok sürpriz bir genç isme de imza attırabileceği öğrenildi. Konuyla ilgili Avrupa’daki pazarlıklar devam ediyor. (Akşam)

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Alan Galatasaray

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