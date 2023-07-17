Galatasaray'ın yeni transferi Angelino'dan itiraf! 'Erden Timur çok uğraştı!', 'Okan Buruk'u görünce anladım...'

Galatasaray'ın yeni sol beki Angelino, sarı-kırmızılı takıma gelmeyi çok istediğini, kulüplerin anlaşması için beklediğini söyledi.

Galatasaray'ın Almanya'nın Leipzig takımından kadrosuna kattığı 26 yaşındaki savunma oyuncusu, Avusturya kampında GSTV'ye açıklamalarda bulundu.

"ERDEN TİMUR ÇOK UĞRAŞTI"

Transferinde Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un büyük payı olduğunu aktaran İspanyol futbolcu, "Kulüpler arasında anlaşmanın sağlaması uzun sürdü. Ben zaten baştan itibaren istekliydim. Erden Bey'e ve kulübe çok teşekkür ediyorum. Erden Bey bu işin bir an önce hallolması için çok mücadele etti. Sahada onları en iyi şekilde temsil ederek karşılığını vereceğimi düşünüyorum." diye konuştu.

"ÇOK MUTLUYUM"

Tecrübeli futbolcu, Galatasaray'ı seçmesinde ailesinin de etkili olduğuna değinerek, "Oynamayı ve oynayabildiğim yerlerde olmayı seviyorum. Oynadığım her yer benim için farkı bir deneyimdi. Ailem için de burasının iyi olacağını düşünüyorum. Bu harika taraftarın önünde oynayacağım için çok mutluyum. Onlara da şimdiden çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"BURADA OYNAYAN ARKADAŞLARIM VARDI"

Angelino, arkadaşlarının kendisini çok iyi karşıladığını belirterek, yeni takımına hızlı bir şekilde uyum sağlamak istediğini dile getirdi.

Trendyol Süper Lig'i bildiğini aktaran İspanyol sol bek, şunları kaydetti:

"Adaptasyonun kısa sürede olmasını istiyorum. Kendimi kısa sürede sahada göstererek takımın önemli bir parçası olmak istiyorum. Süper Lig'de tanıdığım birçok oyuncu var. Derbileri biliyorum. Taraftar desteğinin ne kadar büyük olduğunu biliyorum. İzlediğim ve gördüğüm yıllarda burada çok iyi oyuncular oynuyordu. Bazıları benim arkadaşlarım. Onların anlattıklarından biliyorum. Hepsi Türkiye'de ne kadar büyük takımların olduğunu ve önemli bir lig olduğunu söyledi."

"KAPTAN MUSLERA İLK GÜNDEN BENİ KUCAKLADI"

Takımda İspanyolca konuşan çok oyuncu olduğuna değinen Angelino, "Burada çok iyi karşılandım. Kendi dilimi konuşan insanların olması önemli. Kaptan Muslera ilk günden beri beni kucakladı. Çok yardımcı oldu. Herkesle daha iyi iletişimin olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"ÇILGINCA BİR ATMOSFER VAR"

Angelino, sarı-kırmızılı taraftarın önüne çıkacağı günü iple çektiğini söyledi

Galatasaray taraftarının Rams Global Stadyumu'nda oluşturduğu atmosferi bildiğini vurgulayan Angelino, "Taraftarlarımızın önünde oynayacağım günü iple çekiyorum. Stadyum ve oradaki atmosferle ilgili çok video izledim. Çılgınca bir atmosfer var. Oyuncu olarak oraya gidip bu renkleri temsil etmek inanılmaz bir deneyim olacak. Bu anı dört gözle bekliyorum. Taraftarlarımızı tanımak ve onlarla birlikte büyük başarılar imza atmak istiyorum. Hep beraber mücadele edelim ve sonunda kutlamalara katılalım." şeklinde görüş belirtti.

"TEKRAR ŞAMPİYON OLMALIYIZ"

Sarı-kırmızılı futbolcu, hedeflerinin mücadele ettikleri tüm kulvarlarda kupa kaldırmak olduğunu söyledi.

Yeni takımının geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olduğunu hatırlatan Angelino, "Tekrar şampiyon olmak bizim için önemli. Kupa kaldırmak istiyoruz. Daha sonra Avrupa'da da olabildiğince ileriye gitmeye çalışmalıyız. Çok büyük oyuncularımız, yüksek bir takım kalitemiz var. Her gün mücadele edip en iyi şekilde oynamamız gerekiyor. Daha iyi yere gelmek için çalışmamız gerekiyor." diye konuştu.

"OKAN BURUK İLE ANTRENMANDA OYNADIK"

Teknik direktör Okan Buruk'un takımına karşı oynadığını belirten savunma oyuncusu, "Oynadığı dönemde Okan Hoca'yı izleme şansı bulamadım ama antrenmanda beraber oynadık. Topu kontrol edişinden ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu görebiliyorum. Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'e karşı oynamıştık. Benim için her şeyin iyi gittiği bir gün olmuştu." görüşlerini dile getirdi.

"HÜCUM YÖNÜM GÜÇLÜ"

Kendi futbol tarzıyla ilgili konuşan Angelino, "Son yıllarda farklı şekillerde oynadım. Dört kişinin geriden oyun kurarak oynadığı oyunun önemli olduğunu düşünüyorum. Savunmadan çok biraz hücumda olduğum doğru. Son pasları atmak, ortalar… Güçlü olduğum yönün hücum olduğunu söyleyebilirim." diyerek sözlerini tamamladı.

