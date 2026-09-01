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Ahmet Çakar'dan olay tahmin! Başakşehir-Galatasaray ve Fenerbahçe-Beşiktaş için skor verdi

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Süper Lig'de oynanacak Başakşehir ile Galatasaray ve Fenerbahçe ile Beşiktaş derbisi için skor tahmininde bulundu.

Ahmet Çakar'dan olay tahmin! Başakşehir-Galatasaray ve Fenerbahçe-Beşiktaş için skor verdi
Burak Kavuncu

Süper Lig'de haftanın merakla beklenen karşılaşmaları öncesinde Ahmet Çakar'dan dikkat çeken skor tahminleri geldi. Çakar, Başakşehir-Galatasaray ve Fenerbahçe-Beşiktaş maçlarının sonucuna ilişkin öngörülerini paylaştı.

GALATASARAY İÇİN ŞAŞIRTAN TAHMİN

Ahmet Çakar dan olay tahmin! Başakşehir-Galatasaray ve Fenerbahçe-Beşiktaş için skor verdi 1

Ahmet Çakar, Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmada ev sahibi ekibin sahadan galibiyetle ayrılacağını düşünüyor.

Çakar'ın tahmini Başakşehir 2-1 Galatasaray şeklinde oldu.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE FAVORİ FENERBAHÇE

Ahmet Çakar dan olay tahmin! Başakşehir-Galatasaray ve Fenerbahçe-Beşiktaş için skor verdi 2

Çakar'ın bir diğer tahmini ise haftanın dev derbisi için geldi. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki mücadelede sarı-lacivertlilerin kazanacağını öngören Çakar, karşılaşmanın 1-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle tamamlanacağını tahmin etti.

Böylece Çakar, iki kritik mücadelede de ev sahibi takımların galip geleceğini öngörmüş oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Çakar Başakşehir beşiktaş fenerbahçe galatasaray tahmin
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