Ahmet Çakar'dan olay tahmin! Başakşehir-Galatasaray ve Fenerbahçe-Beşiktaş için skor verdi

Süper Lig'de haftanın merakla beklenen karşılaşmaları öncesinde Ahmet Çakar'dan dikkat çeken skor tahminleri geldi. Çakar, Başakşehir-Galatasaray ve Fenerbahçe-Beşiktaş maçlarının sonucuna ilişkin öngörülerini paylaştı.

GALATASARAY İÇİN ŞAŞIRTAN TAHMİN

Ahmet Çakar, Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmada ev sahibi ekibin sahadan galibiyetle ayrılacağını düşünüyor.

Çakar'ın tahmini Başakşehir 2-1 Galatasaray şeklinde oldu.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE FAVORİ FENERBAHÇE

Çakar'ın bir diğer tahmini ise haftanın dev derbisi için geldi. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki mücadelede sarı-lacivertlilerin kazanacağını öngören Çakar, karşılaşmanın 1-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle tamamlanacağını tahmin etti.

Böylece Çakar, iki kritik mücadelede de ev sahibi takımların galip geleceğini öngörmüş oldu.