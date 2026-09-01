Ahmet Çakar'dan olay tahmin! Başakşehir-Galatasaray ve Fenerbahçe-Beşiktaş için skor verdi

Süper Lig'de haftanın merakla beklenen karşılaşmaları öncesinde Ahmet Çakar'dan dikkat çeken skor tahminleri geldi. Çakar, Başakşehir-Galatasaray ve Fenerbahçe-Beşiktaş maçlarının sonucuna ilişkin öngörülerini paylaştı.
Ahmet Çakar, Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmada ev sahibi ekibin sahadan galibiyetle ayrılacağını düşünüyor.
Çakar'ın tahmini Başakşehir 2-1 Galatasaray şeklinde oldu.
Çakar'ın bir diğer tahmini ise haftanın dev derbisi için geldi. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki mücadelede sarı-lacivertlilerin kazanacağını öngören Çakar, karşılaşmanın 1-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle tamamlanacağını tahmin etti.
Böylece Çakar, iki kritik mücadelede de ev sahibi takımların galip geleceğini öngörmüş oldu.
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