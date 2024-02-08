SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'ın yeni transferi Derrick Köhn İstanbul'a geldi!

Galatasaray'ın yeni transferi Derrick Köhn İstanbul'a geldi!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
08.02.2024 11:55 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray sol bek transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar Hannover 96 forması giyen Derrick Köhn ile anlaşma sağladı. 25 yaşındaki oyuncu sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın yeni transferi Derrick Köhn İstanbul'a geldi!

Galatasaray, sol bek transferini bitirdi. Sarı-kırmızılılar bir süredir gündemde olan Derrick Köhn'ün transferi için Hannover 96 ile anlaşma sağladı. 25 yaşındaki futbolcu sağlık kontrolleri için İstanbul'a iniş yaptı.

GALATASARAY'A MALİYETİ BELLİ OLDU

derrick-kohn-hannover-96-2022-1669634078-97571

Galatasaray, Hannover 96'ya 3 milyon 350 bin euro bonservis ödeyecek. Ayrıca sözleşmede 300 bin euro da bonus maddesi yer alacak.

DERRİCK KÖHN KİMDİR?

derrick-kohn-hannover-96-1707312259-128775

Derrick Köhn, futbol kariyerine Bramfeld altyapısında başladı. Daha sonra Hamburg'a geçti. 2017 yılında Bayer Münih II'ye transfer oldu ve burada 2 sezon boyunca oynadı. 2020 yılında Hollanda kulübü Willem II'ye transfer oldu. 2022 yılında Willem II ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra Hannover 96'ya transfer oldu. Köhn, Almanya U-19 milli takımında forma giydi.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süper Lig'de şampiyonluk oranları yeniden güncellendi!Süper Lig'de şampiyonluk oranları yeniden güncellendi!
Afrika Uluslar Kupası’nda finalin adı Nijerya - Fildişi Sahili olduAfrika Uluslar Kupası’nda finalin adı Nijerya - Fildişi Sahili oldu
Galatasaray'da Mertens futbolu bırakıyor!Galatasaray'da Mertens futbolu bırakıyor!
Anahtar Kelimeler:
galatasaray Derrick Köhn bayer münih yaşında
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ilk kez kamera karşısına geçti

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ilk kez kamera karşısına geçti

Habur'da yakalandı! Piyasa değeri tam 655 milyon lira

Habur'da yakalandı! Piyasa değeri tam 655 milyon lira

Fatih Terim Yunanistan'da istifayı getirdi!

Fatih Terim Yunanistan'da istifayı getirdi!

Süper Lig'de şampiyonluk oranları yeniden güncellendi!

Süper Lig'de şampiyonluk oranları yeniden güncellendi!

Hakim Ziyech transferi resmen açıklandı!

Hakim Ziyech transferi resmen açıklandı!

Galatasaray'da Mertens futbolu bırakıyor!

Galatasaray'da Mertens futbolu bırakıyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Bot, mont, polar... İndirimleri keşfedin, Columbia kalitesiyle tanışın

Bot, mont, polar... İndirimleri keşfedin, Columbia kalitesiyle tanışın

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.