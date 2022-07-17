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Galatasaray'ın yeni transferi Florian Grillitsch kimdir? Florian Grillitsch aslen nereli? Hangi mevkide oynuyor?

17.07.2022 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Florian Grillitsch transferi için yaşanan son dakika gelişmesi sonrasında taraftarlar futbolcu hakkında araştırma yapmaya başladı. Sarı - kırmızılılarda Sergio Oliveira'nın ardından orta sahaya transfer edilen Florian Grillitsch kimdir? Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Florian Grillitsch hangi mevkide oynuyor? Galatasaray'ın yeni transferi Florian Grillitsch aslen nereli? Tüm bu soruların cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz...

Galatasaray'ın yeni transferi Florian Grillitsch kimdir? Florian Grillitsch aslen nereli? Hangi mevkide oynuyor?

Galatasaray'da Florian Grillitsch ile ilgili gündeme gelen son dakika haberinin ardından sarı - kırmızı renklere gönül vermiş taraftarlar arama motorlarında oyuncuyla ilgili birçok sorunun cevabını aradı. Galatasaray'ın yeni transferi Florian Grillitsch kimdir? Florian Grillitsch hangi mevkide oynuyor? Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Florian Grillitsch aslen nereli ve kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

GALATASARAY'IN ANLAŞTIĞI FLORİAN GRİLLİTSCH KİMDİR?

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Florian Grillitsch 7 Ağustos 1995 yılında Avusturya'nın Aşağı Avusturya eyaletinde bulunan Neunkirchen'de dünyaya geldi.

GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERİ FLORİAN GRİLLİTSCH'İN KARİYERİ

Avusturya'nın Pottschach takımının altyapısından yetişen Florian Grillitsch, 1 Haziran 2008'de St. Pölten U-15 takımına transfer oldu. Burada U-18 takımına kadar yükselen Grillitsch, 1 Haziran 2013'te Werder Bremen U1-9 takımına bedelsiz olarak gitti. 2 yıl sonra Werder Bremen A Takımı'na kadar yükselen Florian Grillitsch, 2017 yılında Hoffenheim'ın yolunu tuttu. 5 yıl boyunca Hoffenheim forması giyen Grillitsch, 1 Haziran 2022'de sözleşmesinin sona ermesinin ardından bonservisini eline aldı.

FLORİAN GRİLLİTSCH HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Florian Grillitsch, Avusturyalıdır ve orta saha pozisyonunda görev yapamaktadır.

GALATASARAY'IN YENİ ORTA SAHASI FLORİAN GRİLLİTSCH KAÇ YAŞINDA?

Galatasaray'ın her konuda anlaşmaya vardığı Florian Grillitsch, 26 yaşındadır.

Florian Grillitsch Milli takım kariyeri:

2013-2014 Avusturya U-19
2015 Avusturya U-20
2021 Avusturya U-21
2017- Avusturya

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