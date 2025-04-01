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  4. Galatasaray'ın yeni transferi geldiği gibi takımdan gönderiliyor! Okan Buruk derbi sonrası biletini kesti

Galatasaray'ın yeni transferi geldiği gibi takımdan gönderiliyor! Okan Buruk derbi sonrası biletini kesti

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
01.04.2025 10:30
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Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız oyuncuyla yolların ayrılmasına karar verildi. Beşiktaş derbisinde kötü performans sergileyen Frankowski, gördüğü kırmızı kart sonrası takımını 10 kişi bırakmıştı. Okan Buruk, Frankowski ile yolların ayrılmasını istediğini yönetime bildirdi.

Galatasaray'ın yeni transferi geldiği gibi takımdan gönderiliyor! Okan Buruk derbi sonrası biletini kesti
Przemyslaw Frankowski

Przemyslaw Frankowski

POL Polonya
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı oyunculardan beklediği verimi alamazken, Frankowski ile yolların ayrılmasına karar verildi.

HİÇBİR OYUNCUDAN İSTENİLEN FAYDA ALINAMADI

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Cuesta, Ahmed Kutucu ve Frankowski gibi isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, devre arasında yaptığı hamlelerden istediği verimi alamadı. Okan Buruk'un keyfini kaçıran bu gelişme sonrası yönetim harekete geçti.

YOLLAR AYRILIYOR

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Beşiktaş maçında kötü performans gösteren Frankowski ile yolların ayrılmasına karar veren Okan Buruk, bu isteğini sarı-kırmızılı yönetime bildirdi. Cuesta ve Ahmed Kutucu hakkında kararını ilerleyen haftalarda vereceğini söyleyen Okan Buruk, yeni sezon öncesi sağ bek transferi için yeniden harekete geçecek.

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