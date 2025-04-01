Galatasaray'ın yeni transferi geldiği gibi takımdan gönderiliyor! Okan Buruk derbi sonrası biletini kesti

Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı oyunculardan beklediği verimi alamazken, Frankowski ile yolların ayrılmasına karar verildi.

HİÇBİR OYUNCUDAN İSTENİLEN FAYDA ALINAMADI

Cuesta, Ahmed Kutucu ve Frankowski gibi isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, devre arasında yaptığı hamlelerden istediği verimi alamadı. Okan Buruk'un keyfini kaçıran bu gelişme sonrası yönetim harekete geçti.

YOLLAR AYRILIYOR

Beşiktaş maçında kötü performans gösteren Frankowski ile yolların ayrılmasına karar veren Okan Buruk, bu isteğini sarı-kırmızılı yönetime bildirdi. Cuesta ve Ahmed Kutucu hakkında kararını ilerleyen haftalarda vereceğini söyleyen Okan Buruk, yeni sezon öncesi sağ bek transferi için yeniden harekete geçecek.