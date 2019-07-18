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Galatasaray'ın yeni transferi Jean Michael Seri İstanbul'da

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.07.2019 09:53 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Fulham'dan kiralık olarak görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Fildişi Sahilli futbolcu Jean Michael Seri, İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın yeni transferi Jean Michael Seri İstanbul'da

Ayrıntılar geliyor...

PARTNEROnu bu denli çekici kılan...Onu bu denli çekici kılan...
Abdurrahim Albayrak: Seri, Galatasaray...Abdurrahim Albayrak: Seri, Galatasaray...
Galatasaray yıldız futbolcuyu KAP'a bildirdiGalatasaray yıldız futbolcuyu KAP'a bildirdi
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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Spor Toto Süper Lig Jean-Michael Seri istanbul

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