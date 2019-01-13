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Galatasaray'ın yeni transferi veda etti

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.01.2019 19:38 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın transferi için anlaşmaya vardığı Brezilyalı savunma oyuncusu Marcos Do Nascimento Teixeira (Marcao), Chaves Kulübü için veda mesajı yayımladı.

Galatasaray'ın yeni transferi veda etti

Instagram hesabından paylaştığı mesajla kulübüne veda eden Marcao, "Bugün, bana çok destek olan kulübümdeki son maçıma çıkacağım. Her şey için teşekkür ederim. Minnettarım. Sanırım Chaves'teki kariyerimi en iyi özetleyen kelime bu olur. Bu kulübe geldiğim günden beri hep hoş karşılandım. Yeni maceralar için takımdan başım dik bir şekilde ayrılıyorum. Bundan sonra Chaves'i desteklemeye devam edeceğim. Kaptanınızdan sevgilerle" ifadelerini kullandı.

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Portekiz liginde Tondela ile bu akşam oynanacak 17. hafta maçının ardından Chaves'ten ayrılacak Marcao'nun yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Marcao Galatasaray Chaves

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