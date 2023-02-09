Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo için yaptığı video son paylaşımı oldu! Genç taraftara Galatasaray yönetiminden duygusal video...

Galatasaray bir isimde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-Kırmızılılar'ın kadroya katmak için büyük uğraş verdiği İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'nun lisansını çıkarttı. Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle sessiz sedasız İstanbul'a gelen Zaniolo, depremzedeler için hemen harekete geçti.

SON PAYLAŞIMI OLDU

Galatasaray taraftarı Muhammed Emin Özkan enkaz altında hayatını kaybetti. Sarı-kırmızılı genç taraftarın Zaniolo için kendi yaptığı video son paylaşımı oldu. Galatasaray yönetimi bu konuyla ilgili harekete geçti.

"MUHAMMED İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM"

Galatasaray'ın yeni transferi Nicolò Zaniolo, “Muhammed ve Türk halkı için çok üzgünüm.” şeklinde bir paylaşımda bu konuya değindi.

"Hayatını kaybeden yurttaşlarımızı saygıyla anıyoruz, hiçbirinizi unutmayacağız!

Afet bölgelerine ulaştırılmak üzere, Nef Stadyumu ve Galatasaray Taçspor Tesisleri’nde yardımlarınızı bekliyoruz."

Nicolò Zaniolo: “Muhammed ve Türk halkı için çok üzgünüm.”



Hayatını kaybeden yurttaşlarımızı saygıyla anıyoruz, hiçbirinizi unutmayacağız! ∞



ℹ️ Afet bölgelerine ulaştırılmak üzere, Nef Stadyumu ve Galatasaray Taçspor Tesisleri’nde yardımlarınızı bekliyoruz. ❤️???? pic.twitter.com/IO4xFV6nqO February 9, 2023



