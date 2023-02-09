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Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo için yaptığı video son paylaşımı oldu! Genç taraftara Galatasaray yönetiminden duygusal video...

09.02.2023 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Galatasaray'da, listenin ilk sırasında yer alan ve Roma'da kadro dışı kalan Nicolo Zaniolo transferinde mutlu sona ulaşmıştı. Sarı-Kırmızılılar 23 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna dahil etmişti. Galatasaray taraftarı Muhammed Emin Özkan, Zaniolo'nun gelişiyle ilgili sosyal medya hesabından video paylaşmıştı. Bu paylaşımın ardından enkaz altında hayatını kaybetmişti. Sarı-kırmızılı kulüpten bu konuyla ilgili duygusal bir paylaşım yapıldı.

Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo için yaptığı video son paylaşımı oldu! Genç taraftara Galatasaray yönetiminden duygusal video...
Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo

İTA İtalya
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray bir isimde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-Kırmızılılar'ın kadroya katmak için büyük uğraş verdiği İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'nun lisansını çıkarttı. Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle sessiz sedasız İstanbul'a gelen Zaniolo, depremzedeler için hemen harekete geçti.

SON PAYLAŞIMI OLDU

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Galatasaray taraftarı Muhammed Emin Özkan enkaz altında hayatını kaybetti. Sarı-kırmızılı genç taraftarın Zaniolo için kendi yaptığı video son paylaşımı oldu. Galatasaray yönetimi bu konuyla ilgili harekete geçti.

"MUHAMMED İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM"

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Galatasaray'ın yeni transferi Nicolò Zaniolo, “Muhammed ve Türk halkı için çok üzgünüm.” şeklinde bir paylaşımda bu konuya değindi.

"Hayatını kaybeden yurttaşlarımızı saygıyla anıyoruz, hiçbirinizi unutmayacağız!

Afet bölgelerine ulaştırılmak üzere, Nef Stadyumu ve Galatasaray Taçspor Tesisleri’nde yardımlarınızı bekliyoruz."


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