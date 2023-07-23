Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Zaha kimdir, nereli? Wilfried Zaha hangi takımlarda oynadı? Cimbom'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı

Wilfried Zaha, Galatasaray'dan yapılan son dakika açıklaması sonrası merak konusu oldu. Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'nin uzun zamandır kadrosuna katmak için uğraş gösterdiği Wilfried Zaha'yı KAP'a bildirdi. İşte, Wilfried Zaha'nın futbol kariyeri ve oynadığı takımlar...

WİLFRİE ZAHA KİMDİR?

Wilfried Zaha ya da tam adıyla Dazet Wilfried Armel Zaha 10 Kasım 1992 yılunda Abidjan'da dünyaya geldi.

WİLFRİED ZAHA HANGİ TAKIMLARTDA OYNADI?

Wilfried Zaha'nın altyapı kariyeri:

2002-2009 Crystal Palace

Wilfried Zaha'nın profesyonel futbol kariyeri:

2009-2013 Crystal Palace

2013-2014 Manchester United

2013 → Crystal Palace (kiralık)

2014 → Cardiff City (kiralık)

2014-2015 → Crystal Palace (kiralık)

2015- Crystal Palace

GALATASARAY, ZAHA'YI KAP'A BİLDİRDİ

Galatasaray, Zaha ile transfer görüşmesine başladığını açıkladı.

Fenerbahçe, Zaha’yı bir süredir transfer etmeye çalışıyordu.

