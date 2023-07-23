Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Zaha kimdir, nereli? Wilfried Zaha hangi takımlarda oynadı? Cimbom'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı

Wilfried Zaha, Galatasaray'dan yapılan son dakika açıklaması sonrası merak konusu oldu. Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'nin uzun zamandır kadrosuna katmak için uğraş gösterdiği Wilfried Zaha'yı KAP'a bildirdi. İşte, Wilfried Zaha'nın futbol kariyeri ve oynadığı takımlar...
Wilfried Zaha ya da tam adıyla Dazet Wilfried Armel Zaha 10 Kasım 1992 yılunda Abidjan'da dünyaya geldi.
Wilfried Zaha'nın altyapı kariyeri:
2002-2009 Crystal Palace
Wilfried Zaha'nın profesyonel futbol kariyeri:
2009-2013 Crystal Palace
2013-2014 Manchester United
2013 → Crystal Palace (kiralık)
2014 → Cardiff City (kiralık)
2014-2015 → Crystal Palace (kiralık)
2015- Crystal Palace
Galatasaray, Zaha ile transfer görüşmesine başladığını açıkladı.
Fenerbahçe, Zaha’yı bir süredir transfer etmeye çalışıyordu.