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Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Zaha kimdir, nereli? Wilfried Zaha hangi takımlarda oynadı? Cimbom'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı

23.07.2023 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Wilfried Zaha vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Fenerbahçe, Fildişi Sahilli futbolcuyu bir süredir transfer etmeye çalışıyordu. Galatasaray, Wilfried Zaha'yı KAP'a bildirdi. Böylelikle Galatasaray, Fenerbahçe'ye transfer çalımı atmış oldu. Peki, Wilfried Zaha kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı.

Wilfried Zaha, Galatasaray'dan yapılan son dakika açıklaması sonrası merak konusu oldu. Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'nin uzun zamandır kadrosuna katmak için uğraş gösterdiği Wilfried Zaha'yı KAP'a bildirdi. İşte, Wilfried Zaha'nın futbol kariyeri ve oynadığı takımlar...

WİLFRİE ZAHA KİMDİR?

Wilfried Zaha ya da tam adıyla Dazet Wilfried Armel Zaha 10 Kasım 1992 yılunda Abidjan'da dünyaya geldi.

WİLFRİED ZAHA HANGİ TAKIMLARTDA OYNADI?

Wilfried Zaha'nın altyapı kariyeri:

2002-2009 Crystal Palace

Wilfried Zaha'nın profesyonel futbol kariyeri:

2009-2013 Crystal Palace
2013-2014 Manchester United
2013 → Crystal Palace (kiralık)
2014 → Cardiff City (kiralık)
2014-2015 → Crystal Palace (kiralık)
2015- Crystal Palace

GALATASARAY, ZAHA'YI KAP'A BİLDİRDİ

Galatasaray, Zaha ile transfer görüşmesine başladığını açıkladı.

Fenerbahçe, Zaha’yı bir süredir transfer etmeye çalışıyordu.

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