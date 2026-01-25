SPOR

Galatasaray’ın yeni transferi Yaser Asprilla, İstanbul’a geldi

Galatasaray’ın transferi konusunda anlaşma sağladığı Kolombiyalı futbolcu Yaser Asprilla, İstanbul’a geldi.

Emre Şen

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hücum bölgesinde Hollandalı futbolcu Noa Lang’ın ardından bir transfer daha yaptı. Sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda İspanya’nın Girona takımında forma giyen Kolombiyalı futbolcu Yaser Asprilla’yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Asprilla, İspanya’nın kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne geldi. 22 yaşındaki futbolcuyu, Galatasaraylı taraftarlar karşıladı.

"TARAFTARIN KARŞILAMASI DA ÇOK GÜZEL OLDU"

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yaser Asprilla, böyle büyük bir kulübe geldiğinden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Taraftarın karşılaması da çok güzel oldu. Çok büyük başarılara hep birlikte imza atacağımıza eminim. İki pozisyonda da oynayabilirim. Önemli olan takımıma ve takım arkadaşlarıma yardımcı olmak" şeklinde konuştu.

"JHON DURAN İLE ARKADAŞIZ"

Fenerbahçe’nin Kolombiyalı futbolcusu Jhon Duran ile çocukluk arkadaşı olduklarını söyleyen Asprilla, "Duran ile 9 yaşından bu yana arkadaşız, çok yakınız. Onun başarılarından gurur duyuyorum. Burada da çok güzel bir mücadele yaşayacağımızdan eminim" diye konuştu.

Taraftarların yanına giderek üçlü çektiren Kolombiyalı futbolcu daha sonra kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı. 22 yaşındaki futbolcu sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

