Galatasaray'ın yeni yıldızı Cedric Bakambu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Cedric Bakambu'nun oynadığı takımlar

Galatasaray'ın yeni yıldızı Cedric Bakambu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Galatasaray, Cedric Bakambu transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. 2 yıllık sözleşme imzalayan 32 yaşındaki futbolcu 1.3 milyon Euro alacak. Galatasaray'ın ödeyeceği bonservia bedeli ise 800 bin Euro olarak açıklandı.Cedric Bakambu'nun transferi Galatasaray'a toplamda 3.4 milyon Euro'ya mal olacak.
Cédric Bakambu 11 Nisan 1991 tarihinde Vitry-sur-Seine'de dünyaya geldi.
Fransa'da yetişen Kongolu millî futbolcu 2000-2006 yılları arasında Ivry'de 2006-2010 yılları arasında ise Sochaux'da oynadı ve profesyonel kariyerine adım attı.
İşte Cedric Bakambu'nun oynadığı takımlar:
2010-2014 Sochaux
2010-2014 Sochaux
2014-2015 Bursaspor
2015-2018 Villarreal
2018-2021 Beijing Guoan
2022 Marsilya
2022-2023 Olimpiakos
2023- Al-Nasr