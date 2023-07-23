Galatasaray'ın yeni yıldızı Cedric Bakambu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Cedric Bakambu'nun oynadığı takımlar

Galatasaray'ın yeni yıldızı Cedric Bakambu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Galatasaray, Cedric Bakambu transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. 2 yıllık sözleşme imzalayan 32 yaşındaki futbolcu 1.3 milyon Euro alacak. Galatasaray'ın ödeyeceği bonservia bedeli ise 800 bin Euro olarak açıklandı.Cedric Bakambu'nun transferi Galatasaray'a toplamda 3.4 milyon Euro'ya mal olacak.

CEDRİC BAKAMBU KİMDİR?

Cédric Bakambu 11 Nisan 1991 tarihinde Vitry-sur-Seine'de dünyaya geldi.

Fransa'da yetişen Kongolu millî futbolcu 2000-2006 yılları arasında Ivry'de 2006-2010 yılları arasında ise Sochaux'da oynadı ve profesyonel kariyerine adım attı.

CEDRİC BAKAMBU HANGİ TAKIMLAR OYNADI?

İşte Cedric Bakambu'nun oynadığı takımlar:

2010-2014 Sochaux

2010-2014 Sochaux

2014-2015 Bursaspor

2015-2018 Villarreal

2018-2021 Beijing Guoan

2022 Marsilya

2022-2023 Olimpiakos

2023- Al-Nasr

