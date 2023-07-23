SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'ın yeni yıldızı Cedric Bakambu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Cedric Bakambu'nun oynadığı takımlar

Galatasaray'ın yeni yıldızı Cedric Bakambu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Cedric Bakambu'nun oynadığı takımlar

23.07.2023 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Cedric Bakambu ile anlaşma sağladı. Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Nasr'dan kadrosuna kattığı Demokrotik Kongo'lu forvet oyuncusunun forma numarası da belli oldu. Peki, Galatasaray'ın yeni yıldızı Cedric Bakambu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Cedric Bakambu hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray'ın yeni yıldızı Cedric Bakambu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Galatasaray, Cedric Bakambu transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. 2 yıllık sözleşme imzalayan 32 yaşındaki futbolcu 1.3 milyon Euro alacak. Galatasaray'ın ödeyeceği bonservia bedeli ise 800 bin Euro olarak açıklandı.Cedric Bakambu'nun transferi Galatasaray'a toplamda 3.4 milyon Euro'ya mal olacak.

CEDRİC BAKAMBU KİMDİR?

Cédric Bakambu 11 Nisan 1991 tarihinde Vitry-sur-Seine'de dünyaya geldi.

Fransa'da yetişen Kongolu millî futbolcu 2000-2006 yılları arasında Ivry'de 2006-2010 yılları arasında ise Sochaux'da oynadı ve profesyonel kariyerine adım attı.

CEDRİC BAKAMBU HANGİ TAKIMLAR OYNADI?

İşte Cedric Bakambu'nun oynadığı takımlar:

2010-2014 Sochaux
2010-2014 Sochaux
2014-2015 Bursaspor
2015-2018 Villarreal
2018-2021 Beijing Guoan
2022 Marsilya
2022-2023 Olimpiakos
2023- Al-Nasr

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alex Telles, Al-Nassr’a imzayı attıAlex Telles, Al-Nassr’a imzayı attı
Emrecan Uzunhan’a yapılan saldırı görüntüleri ortaya çıktı!Emrecan Uzunhan’a yapılan saldırı görüntüleri ortaya çıktı!
27 milyon euro olan golcü bedavaya geliyor!27 milyon euro olan golcü bedavaya geliyor!
Anahtar Kelimeler:
Cedric Bakambu galatasaray Süper Lig atan olimpiakos 10 süper li

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

Günün Videosu

Film gibi izlediler, binanın çökmesiyle neye uğradıklarını şaşırdılar: O anlar kamerada
Film gibi izlediler, binanın çökmesiyle neye uğradıklarını şaşırdılar: O anlar kamerada

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

“Değeri 50 bin dolar” dedi! Gerçek başka çıktı

“Değeri 50 bin dolar” dedi! Gerçek başka çıktı

Büyük Boyner İndirimi devam ediyor! Modadan kozmetiğe %40'a varan indirimleri keşfedin

Büyük Boyner İndirimi devam ediyor! Modadan kozmetiğe %40'a varan indirimleri keşfedin

Böyle sanat görülmedi! Sarkan derisini öyle bir hale getirdi ki...

Böyle sanat görülmedi! Sarkan derisini öyle bir hale getirdi ki...

Korkunç anlar kamerada! Halterin altında kaldı

Korkunç anlar kamerada! Halterin altında kaldı

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.