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Galatasaray'ın yeni yıldızı Nicolo Zaniolo'ya aşk vurgunu! Resmen "Ne kaybettiğine dön de bir bak" dedirtti

07.03.2023 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın dev transferi Nicolo Zaniolo hazırlık maçlarında gösterdiği performansla adından söz ettirdi. Çalkantılı aşk hayatıyla İtalyan basınında manşetlerden düşmeyen Nicolo Zaniolo'nun sevgilisi Sara Scaperrotta'yı 2 sene önce, ünlü manken Madalina Diana Ghenea için terk ettiği ortaya çıktı. Başarılı futbolcu, ünlü blogger Chiara Nasti'ye gönlünü kaptırınca Madalina Diana Ghenea neye uğradığını şaşırdı. Ünlü modelin paylaşımları çapkınlığıyla bilinen Nicolo Zaniolo'ya tokat gibi geldi.

Galatasaray'ın yeni yıldızı Nicolo Zaniolo'ya aşk vurgunu! Resmen "Ne kaybettiğine dön de bir bak" dedirtti

Galatasaray'ın yeni yıldızı Nicolo Zaniolo tutkulu aşk hayatıyla İtalyan basınında gündemden düşmüyor. Bundan tam 2 yıl önce Sara Scaperrotta ile aşk yaşayan ünlü futbolcu, genç kızı Rumen supermodel Madalina Diana Ghenea için terk etmişti.

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GALATASARAY'IN İTALYAN YILDIZI ZANİOLO'NUN ÇALKANTILI AŞK HAYATI!

Galatasaray'ın çapkınlığıyla bilinen İtalyan futbolcusu Nicolo Zaniolo'nun verdiği cesur pozlarla iç geçirten sevgilisi Madalina Diana Ghenea ile olan aşkı ise kısa sürdü.

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HIZLI VE TUTKULU!

Ünlü futbolcu gönlünü 23 yaşındaki İtalyan blogger Chiara Nasti'ye kaptırdı.

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İTALYANLAR BİLE NİCOLO ZANİOLO'YA ANLAM VEREMEDİ

Sevgili sicili kabarık olan ünlü futbolcu Zaniolo'nun hayranları bu aşka bir anlam veremedi.

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Bir döneme damga vuran Nicolo Zaniolo - Chiara Nasti aşkı da nihayetinde sona erdi.

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RUMEN MODEL MADALİNA DİANA GHENEA'DAN CÜRRETKAR POZLAR

Fakat Nicolo Zaniolo, hamile olan sevgilisini; uğruna terk ettiği Madalina Diana Ghenea ile hafızalara kazındı.

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Rumen model Madalina Diana Ghenea verdiği cesur pozlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

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Görenleri adeta büyüleyen Madalina Diana Ghenea verdiği pozlarla resmen "Ne kaybettiğine dön de bir bak" dedirtti.

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