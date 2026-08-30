SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'ın yeni yıldızı Rafael Leao için maç sonu olay iddia! Ortalık karışacak

Galatasaray'ın kadrosuna katarak büyük bir transfere imza attığı Rafael Leao'nun menajeri George Gardi, sürecin perde arkasını anlattı. Gardi, Portekizli yıldızın Premier Lig ekibi Aston Villa başta olmak üzere daha yüksek maddi teklifleri reddedip sarı-kırmızılı kulübü seçtiğini açıkladı.

Galatasaray'ın yeni yıldızı Rafael Leao için maç sonu olay iddia! Ortalık karışacak
Emre Şen
Rafael Leao

Rafael Leao

POR Portekiz
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'ın İtalyan devi Milan'dan kadrosuna kattığı dünyaca ünlü kanat oyuncusu Rafael Leao transferinin arka planındaki detaylar ortaya çıktı. Transfer sürecinde kilit rol oynayan ünlü menajer George Gardi, Portekizli yıldızın sarı-kırmızılı ekibi tercih etme nedenlerini ve yaşanan sıcak gelişmeleri paylaştı.

"DÜNE KADAR ASTON VILLA'NIN TEKLİFİ VARDI"

Galatasaray ın yeni yıldızı Rafael Leao için maç sonu olay iddia! Ortalık karışacak 1

Transfer operasyonu için üç haftadan uzun bir süredir yoğun bir mesai harcadıklarını belirten George Gardi, oyuncunun normal şartlarda Premier Lig'e sıcak baktığını ancak Galatasaray'ın gösterdiği tutkunun süreci değiştirdiğini ifade etti:

"Leao için üç haftadan daha uzun bir süredir uğraşıyorduk. Oyuncu Premier Lig'e de sıcak bakıyordu ama Galatasaray'daki tutkuyu ve sevgiyi gördü. Daha düne kadar Aston Villa'nın resmi teklifi vardı. Dün başkan ve başkan yardımcısı ile birlikte oyuncuyla görüştük. Oyuncunun hayali Premier Lig'de oynamaktı ama Galatasaray'ın ona gösterdiği sevgiyi ve taraftarların tutkusunu gördüğü için burada oynamayı kabul etti."

"TÜRKİYE'DEN DE TEKLİF VARDI" İDDİASI

Galatasaray ın yeni yıldızı Rafael Leao için maç sonu olay iddia! Ortalık karışacak 2

Portekizli yıldıza İtalya ve İngiltere'den Galatasaray'a kıyasla çok daha yüksek teklifler geldiğini vurgulayan Gardi, kadro kalitesinin ve Şampiyonlar Ligi faktörünün transferde belirleyici olduğunu aktardı:

"Rafael Leao'ya İtalya, İngiltere ve Türkiye'den teklifler vardı ama Leao buraya gelmeyi tercih etti. Diğer kulüplerden çok daha yüksek teklifler olmasına rağmen Galatasaray'ı seçti. Burada Victor Osimhen ve Leroy Sane gibi oyuncularla birlikte oynayacağını, onlarla beraber Şampiyonlar Ligi'nde mücadele verebileceğini gördü. Son güne kadar transferin gerçekleşmesi için büyük çaba sarf edildi."

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ne Haaland, ne Mbappe! Zirvede tek başına Victor Osimhen varNe Haaland, ne Mbappe! Zirvede tek başına Victor Osimhen var
Nihat Kahveci'den ortalığı alevlendirecek Galatasaray iddiası!Nihat Kahveci'den ortalığı alevlendirecek Galatasaray iddiası!
Anahtar Kelimeler:
galatasaray Rafael Leao
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı

Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı

Uçak kaçırdı, yasaklı nükleer bölgeye girdi

Uçak kaçırdı, yasaklı nükleer bölgeye girdi

(Özet) Galatasaray - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı! Doktorundan açıklama

Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı! Doktorundan açıklama

A101'e elektrikli motorlu bisiklet geliyor! 3 Eylül 2026 A101 kataloğu

A101'e elektrikli motorlu bisiklet geliyor! 3 Eylül 2026 A101 kataloğu

Süresiz nafakada dönemi sona eriyor!

Süresiz nafakada dönemi sona eriyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.