Galatasaray'ın yeni yıldızı Rafael Leao için maç sonu olay iddia! Ortalık karışacak

Galatasaray'ın İtalyan devi Milan'dan kadrosuna kattığı dünyaca ünlü kanat oyuncusu Rafael Leao transferinin arka planındaki detaylar ortaya çıktı. Transfer sürecinde kilit rol oynayan ünlü menajer George Gardi, Portekizli yıldızın sarı-kırmızılı ekibi tercih etme nedenlerini ve yaşanan sıcak gelişmeleri paylaştı.

"DÜNE KADAR ASTON VILLA'NIN TEKLİFİ VARDI"

Transfer operasyonu için üç haftadan uzun bir süredir yoğun bir mesai harcadıklarını belirten George Gardi, oyuncunun normal şartlarda Premier Lig'e sıcak baktığını ancak Galatasaray'ın gösterdiği tutkunun süreci değiştirdiğini ifade etti:

"Leao için üç haftadan daha uzun bir süredir uğraşıyorduk. Oyuncu Premier Lig'e de sıcak bakıyordu ama Galatasaray'daki tutkuyu ve sevgiyi gördü. Daha düne kadar Aston Villa'nın resmi teklifi vardı. Dün başkan ve başkan yardımcısı ile birlikte oyuncuyla görüştük. Oyuncunun hayali Premier Lig'de oynamaktı ama Galatasaray'ın ona gösterdiği sevgiyi ve taraftarların tutkusunu gördüğü için burada oynamayı kabul etti."

"TÜRKİYE'DEN DE TEKLİF VARDI" İDDİASI

Portekizli yıldıza İtalya ve İngiltere'den Galatasaray'a kıyasla çok daha yüksek teklifler geldiğini vurgulayan Gardi, kadro kalitesinin ve Şampiyonlar Ligi faktörünün transferde belirleyici olduğunu aktardı:

"Rafael Leao'ya İtalya, İngiltere ve Türkiye'den teklifler vardı ama Leao buraya gelmeyi tercih etti. Diğer kulüplerden çok daha yüksek teklifler olmasına rağmen Galatasaray'ı seçti. Burada Victor Osimhen ve Leroy Sane gibi oyuncularla birlikte oynayacağını, onlarla beraber Şampiyonlar Ligi'nde mücadele verebileceğini gördü. Son güne kadar transferin gerçekleşmesi için büyük çaba sarf edildi."