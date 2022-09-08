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Galatasaray'ın yeni yıldızı Yusuf Demir kimdir? Yusuf Demir nereli ve kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

08.09.2022 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın yeni yıldızı Yusuf Demir; sarı kırmızılı kulübün genç futbolcuyu 6 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığını duyurmasının ardından merak konusu oldu. Birçok kişi internette araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, Galatasaray'ın yeni yıldızı Yusuf Demir kimdir? Yusuf Demir nereli ve kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray'ın yeni yıldızı Yusuf Demir kimdir? Yusuf Demir nereli ve kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray, Yusuf Demir'i renklerine bağladığını duyurdu. 2021'de Barcelona'da oynayan genç futbolcu sol kanatta görev yapıyor. Peki, Yusuf Demir kimdir? Galatasaray'ın yeni transferi Yusuf Demir nereli ve kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

YUSUF DEMİR KİMDİR?

Yusuf Demir, 2 Haziran 2003 yılında Avusturya'nın Viyana kentinde doğdu.

Türk asıllı Avusturyalı futbolcu, Yusuf Demir futbola Rapid Wien'in altyapısında başladı.

YUSUF DEMİR HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Yusuf, 9 Temmuz 2021'de 500 bin avro bedel ve 10 milyon avro satın alma opsiyonu ile 1 sezonluğuna Rapid Wien'den Barcelona'ya kiralandı.

18 yıl 80 günlük olan Yusuf, Athletic Bilbao deplasmanında 62. dakikada oyuna dahil olarak Messi'den sonra Barcelona formasıyla La Liga'da forma giyen en genç oyuncu oldu.

13 Ocak 2022 tarihinde Barcelona ile olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi ve kulübü Rapid Wien'e geri döndü.

Türk asıllı Yusuf Demir, Avusturya millî futbol takımını tercih etti ve Mart 2021'de davet aldı.

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