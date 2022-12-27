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Galatasaray'ın yeni yıldızından olay itiraf: "Transferimi telefonda öğrendim!"

27.12.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Galatasaray, birçok önemli ismi kadrosuna katmıştı. Sarı - kırmızılıların transfer ettiği oyuncular arasında yer alan Mathias Ross, Galatasaray'a geliş hikayesini Danimarka basınına anlattı. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Ross, "Galatasaray'a transferimi telefonda öğrendim" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın yeni yıldızından olay itiraf: "Transferimi telefonda öğrendim!"

Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncularla dikkatleri üzerine çeken, Türk ve dünya basınında ses getiren Galatasaray, özellikle son günde adeta gövde gösterisi yapmıştı. Sarı - kırmızılıların transfer ettiği dünya yıldızlarının yanı sıra Aalborg'dan gelen Mathias Ross da genç yaşıyla ilgi toplamıştı.

Sarı - kırmızılılara 1.7 milyon euro bonservis bedeliyle katılan stoper oyuncusu, Galatasaray'a transferine dair Danimarka basınına açıklamalarda bulundu. İşte Ross'un sözleri...

"HİÇ GÖZÜMÜ KAPATMADIM"

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"Menajerimden bir telefon aldım ve hemen ofise gelmemi söyledi. Beni neden çağırıyorlar diye bir düşündüm. Sonra yöneticiler bana Galatasaray ile transfer için anlaştıklarını söylediler. Bana sadece havaalanına gitmem söylendi. İstanbul'a gidene kadar 36 saat geçti ve hiç gözümü kapatmadım. Bu gerçekten çılgıncaydı. Havaalanında bir basın mensupları ve Galatasaray taraftarı tarafından karşılandım. Kulübe olan ilgi ve tutkunun ne kadar büyük olduğunu o anda anladım."

"GALATASARAY SADECE FUTBOL KULÜBÜ DEĞİL"

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"Türkiye'de futbol her şeydir. Galatasaray da ülkenin en büyük kulübü. Birçok kişi için Galatasaray her şey demektir. Bunu açıkça hissedebiliyorum. Galatasaray sadece bir futbol kulübü değil."

"TRANSFER VİDEOSU ÇOK EĞLENCELİYDİ"

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"Transfer videosu oldukça eğlenceli bir deneyimdi. Videoyu stadyumun içinde çekmek zorunda kaldık. Yakından bakarsanız, iki gündür uyumadığımı görebilirsiniz."

"GALATASARAY'IN DÜZENLİ BİR PARÇASI OLMAK İSTİYORUM"

"Hedefim Galatasaray'ın düzenli bir parçası olmam. Başka bir iddiam yok. Her gün bunun için çalışıyorum. Bunun ne zaman olacağını bilmiyorum ama üzerime düşeni yaparsam muhtemelen işe yarayacaktır."

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