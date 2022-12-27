Galatasaray'ın yeni yıldızından olay itiraf: "Transferimi telefonda öğrendim!"

Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncularla dikkatleri üzerine çeken, Türk ve dünya basınında ses getiren Galatasaray, özellikle son günde adeta gövde gösterisi yapmıştı. Sarı - kırmızılıların transfer ettiği dünya yıldızlarının yanı sıra Aalborg'dan gelen Mathias Ross da genç yaşıyla ilgi toplamıştı.
Sarı - kırmızılılara 1.7 milyon euro bonservis bedeliyle katılan stoper oyuncusu, Galatasaray'a transferine dair Danimarka basınına açıklamalarda bulundu. İşte Ross'un sözleri...
"Menajerimden bir telefon aldım ve hemen ofise gelmemi söyledi. Beni neden çağırıyorlar diye bir düşündüm. Sonra yöneticiler bana Galatasaray ile transfer için anlaştıklarını söylediler. Bana sadece havaalanına gitmem söylendi. İstanbul'a gidene kadar 36 saat geçti ve hiç gözümü kapatmadım. Bu gerçekten çılgıncaydı. Havaalanında bir basın mensupları ve Galatasaray taraftarı tarafından karşılandım. Kulübe olan ilgi ve tutkunun ne kadar büyük olduğunu o anda anladım."
"Türkiye'de futbol her şeydir. Galatasaray da ülkenin en büyük kulübü. Birçok kişi için Galatasaray her şey demektir. Bunu açıkça hissedebiliyorum. Galatasaray sadece bir futbol kulübü değil."
"Transfer videosu oldukça eğlenceli bir deneyimdi. Videoyu stadyumun içinde çekmek zorunda kaldık. Yakından bakarsanız, iki gündür uyumadığımı görebilirsiniz."
"Hedefim Galatasaray'ın düzenli bir parçası olmam. Başka bir iddiam yok. Her gün bunun için çalışıyorum. Bunun ne zaman olacağını bilmiyorum ama üzerime düşeni yaparsam muhtemelen işe yarayacaktır."