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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu takıma rest çekti! ''Bırakın gideyim''

20.06.2023 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Nelsson, takımdan ayrılmayı kafasına koydu. İngiltere Ligi ekiplerinden Tottenham'ın teklif yapmasının ardından kafası karışan Nelsson, sarı-kırmızılı yöneticilerden bu transfer için kolaylık istedi.

Victor Nelsson

Victor Nelsson

DAN Danimarka
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray’da beklenmedik ayrılıklar yaşanabilir. Öncelikle ellerindeki kadroyu korumak isteyen sarı-kırmızılılar, Nelsson'dan gelen haberle adeta yıkıldı. Savunmanın bel kemiği olan Nelsson, Tottenham'dan gelen teklifin kabul edilmesini istiyor.

GEÇEN SEZON İKNA EDİLMİŞTİ

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Geçtiğimiz yıl Sevilla'dan gelen tekliflere rağmen ikna edilerek takımda kalan Nelsson, bu kez kesin olarak takımdan ayrılmak istiyor. Tottenham'ın kendisine teklif yapmasının ardından kafası karışan Danimarkalı stoper, Galatasaray yönetimine kararını bildirdi.

"BIRAKIN GİDEYİM"

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Nenlsson’un yönetimle yaptığı görüşmede “Ben üzerime düşeni yaptım ve sezon başında ayrılmadım. O dönem bana söz verdiniz. Ben şimdi İngiltere ya da İspanya’ya gitmek istiyorum. Lütfen Galatasaray’ı kâra geçirecek teklifi kabul edin” dediği öğrenildi.


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