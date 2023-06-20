Galatasaray'ın yıldız futbolcusu takıma rest çekti! ''Bırakın gideyim''

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray’da beklenmedik ayrılıklar yaşanabilir. Öncelikle ellerindeki kadroyu korumak isteyen sarı-kırmızılılar, Nelsson'dan gelen haberle adeta yıkıldı. Savunmanın bel kemiği olan Nelsson, Tottenham'dan gelen teklifin kabul edilmesini istiyor.

GEÇEN SEZON İKNA EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl Sevilla'dan gelen tekliflere rağmen ikna edilerek takımda kalan Nelsson, bu kez kesin olarak takımdan ayrılmak istiyor. Tottenham'ın kendisine teklif yapmasının ardından kafası karışan Danimarkalı stoper, Galatasaray yönetimine kararını bildirdi.

"BIRAKIN GİDEYİM"

Nenlsson’un yönetimle yaptığı görüşmede “Ben üzerime düşeni yaptım ve sezon başında ayrılmadım. O dönem bana söz verdiniz. Ben şimdi İngiltere ya da İspanya’ya gitmek istiyorum. Lütfen Galatasaray’ı kâra geçirecek teklifi kabul edin” dediği öğrenildi.



