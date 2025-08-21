Galatasaray'ın yıldız ismi Barış Alper Yılmaz'a dev teklif! Cimbom'a 35, milli oyuncuya 7 kat fazla maaş...

Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz için karar verildi. Cimbom, yıldız oyuncu için tam 60 milyon euro talep ederken, Suudi Arabistan ekibi Neom’dan gelen teklif bir kez daha reddedildi.

60 MİLYON EURO

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'a NEOM SC'den gelen 30+5 milyon euroluk teklifi reddetti. Sarı kırmızılılar, milli oyuncu için 60 milyon euro istiyor.

NEOM 3.KEZ GELDİ…

NEOM SC, Barış Alper Yılmaz için teklifini 30+5 milyon euroya çıkarttı. Suudi ekibi, Barış Alper'e rekor bir sözleşme teklif etti. Galatasaray ile oyuncu tarafı görüşmelerde bulunuyor ancak sarı kırmızılılar geri adım atmadı ve teklifi reddetti.

TAM 7 KAT!

Suudi ekibi NEOM SC, Barış Alper Yılmaz'a Galatasaray'da kazandığı yıllık ücretin bonuslar dahil yaklaşık 7 kat fazlasını teklif etti. Bu teklifin ardından Barış Alper Yılmaz’ın kafasının karıştığı ve yönetim ile bu konuyu tekrar görüşmek istediği gelen bilgiler arasında.

KRİZ BÜYÜYOR!

Gazeteci Nevzat Dindar’ın iddiasına göre sarı kırmızılıların yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz, bugün yapılan antrenmana çıkmadı. Milli oyuncunun Instagram üzerinden siyah bir ekran fotoğrafı paylaşması Galatasaray yönetimine sitem etti şeklinde yorumlandı.