Galatasaray'ın yıldız oyuncusu İlkay Gündoğan'dan Liverpool'un yıldız ismi Wirtz’i eleştirenlere sitem! ‘‘Futboldan anlamıyorlar’’

Galatasaray’ın Manchester City’den transfer ettiği İlkay gündoğan’dan son dönemlerde eleştiri oklarının sahibi Liverpool'lu Florian Wirtz'i korudu. Gündoğan’ın Wirtz’i eleştirenleri ‘‘Futboldan anlamıyorlar’’ sözüyle dalgaya alması sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu İlkay Gündoğan'dan Liverpool'un yıldız ismi Wirtz'i eleştirenlere sitem! ''Futboldan anlamıyorlar''
Burak Kavuncu
Burak Kavuncu
Galatasaray’ın tecrübeli futbolcusu İlkay Gündoğan’dan dünya futbolunda son dönemin tartışılan isimlerinden olan Florian Wirtz'e destek geldi. Gündoğan, Bayer Leverkusen’den Liverpool’a transfer olan genç oyuncunun performansını eleştirenlere sert çıkıştı.

"GÜRÜLTÜLÜ BİR ORTAM OLUŞABİLECEĞİ BELLİYDİ"

Galatasaray ın yıldız oyuncusu İlkay Gündoğan dan Liverpool un yıldız ismi Wirtz’i eleştirenlere sitem! ‘‘Futboldan anlamıyorlar’’ 1

Almanya basınından Bild'e konuşan İlkay Gündoğan, "Florian Wirtz için ödenen yüksek transfer bedeli (125 milyon euro) nedeniyle, İngiltere'de çok hızlı bir şekilde gürültülü bir ortam oluşabileceği belliydi, maalesef bu işin mekanizması artık böyle." açıklamasında bulundu.

''ANALİZLER DAHA DERİNLEMESİNE OLMALI''

Galatasaray ın yıldız oyuncusu İlkay Gündoğan dan Liverpool un yıldız ismi Wirtz’i eleştirenlere sitem! ‘‘Futboldan anlamıyorlar’’ 2

İlkay Gündoğan röportajın devamında ise, "Bonservisinin bu kadar pahalı olmasında onun hiçbir suçu yok. Yine de ondan çok şey beklenildiği anlaşılabilir. Ancak tüm turnuvalar genelinde, Premier Lig'de Florian'dan daha fazla şans yaratan bir oyuncu olmadığını okudum. Burada analizlerin daha derinlemesine olmasını ve sadece gol ile asist sayılarına bakılmamasını isterdim." diye konuştu.

"FUTBOLDAN ANLAMIYORLAR"

Galatasaray ın yıldız oyuncusu İlkay Gündoğan dan Liverpool un yıldız ismi Wirtz’i eleştirenlere sitem! ‘‘Futboldan anlamıyorlar’’ 3

İlkay Gündoğan, 22 yaşındaki Alman yıldız için, "Florian Wirtz'in şimdiden başarısız bir transfer olduğunu söylemek çok abartılı. Wirtz'in olağanüstü kalitesini görmeyenler, futboldan pek anlamıyorlar demektir. Gol ve asistlerin çok yakında geleceğine eminim." diye konuştu.

"BU AŞAMAYI ATLATACAK"

Galatasaray ın yıldız oyuncusu İlkay Gündoğan dan Liverpool un yıldız ismi Wirtz’i eleştirenlere sitem! ‘‘Futboldan anlamıyorlar’’ 4

Tecrübeli futbolcu İlkay, "Florian Wirtz'i muazzam yeteneği ile birlikte bu aşamayı atlatacak bir insan olarak görüyorum. Bu, Alman Milli Takımı için de son derece önemli olacaktır. Bu konuda bir şüphem yok, sadece zaman meselesi olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
