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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro İcardi evine 120 bin euroluk Kriyoterapi cihazı kurdurdu!

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro İcardi sahalara erken dönebilmek için İstanbul’daki evine değeri 120 bin euroyu bulan bir cihaz aldı. Arjantinli yıldız bir an önce sahalara dönebilmek için gün sayıyor.

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro İcardi evine 120 bin euroluk Kriyoterapi cihazı kurdurdu!
Burak Kavuncu
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi sahalara dönmek için her türlü hazırlığı yapıyor. Geçtiğimiz sezon Uefa Avrupa Ligi’nde Tottemham maçında sakatlanan yıldız oyuncu sahalardan uzun bir süredir uzak kalmıştı. Bu sezon öncesi hazırlık kampını kaçırmak istemeyen golcü oyuncu evine değeri 120 bin euroyu bulan bir cihaz kurdurdu. Arjantinli oyuncunun yakın çevresine sahalara hemen dönmek istiyorum dediği iddia edildi.

KRİYOTERAPİ KABİNİ HAZIRLANDI!

Galatasaray ın yıldız oyuncusu Mauro İcardi evine 120 bin euroluk Kriyoterapi cihazı kurdurdu! 1

Yıldız golcü evine son teknoloji bir kriyoterapi kabini kurdurdu. 120 bin euro değeri olan bu makine temel olarak kasların kendini tamamen toparlanması için Icardi'yi dev bir dondurucuya koyuyor. Bu cihazın en büyük özelliği ise cildin sıcaklığını ölçen sensörleri var. Bu sayede eksi derecelerde işlem görmesine rağmen Icardi'nin donup kalmasını engelliyor.

OKSİJEN TEDAVİSİ

Galatasaray ın yıldız oyuncusu Mauro İcardi evine 120 bin euroluk Kriyoterapi cihazı kurdurdu! 2

Mauro Icardi oksijen tedavisi içinde uzun bir süredir tedavi alıyor. İstanbul’da evine kurduğu hiperbarik odayı gösteren İcardi, burun kanülü takılı ve oksijene bağlı olarak iyileşme sürecine katkıda bulunuyor. Kapalı bir oda içinde normalden daha yüksek atmosfer basıncında saf oksijen solumayı içeren ve bir tedavi sağlayan oda birçok sporcu tarafından kullanılıyor.

SAHALARA DÖNÜYOR

Galatasaray ın yıldız oyuncusu Mauro İcardi evine 120 bin euroluk Kriyoterapi cihazı kurdurdu! 3

Mauro İcardi aylar süren tedavi sürecinin ardından yeniden sahalara adım attı. Arjantin’den dönen yıldız futbolcu, antrenman programına fizyoterapist eşliğinde hem saha hem de salon çalışmalarıyla başladı.

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Mauro Icardi Sakatlık galatasaray
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