Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Selçuk İnan'dan maaş açıklaması

Galatasaray'da uzun yıllar kaptanlık yapan ve halihazırda kaptanlık görevini sürdüren Selçuk İnan'dan anlamlı bir hareket geldi. Yıldız oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, koronavirüs salgınından ötürü maaşında fedakarlık yapmaya hazır olduğunu söyledi.

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Selçuk İnan, "Bu sürecin yarattığı sıkıntılar, kulüpleri ve bütün futbol paydaşlarını önemli ölçüde etkiledi. Geçmişte olduğu gibi, kaptanlığını yapmaktan onur duyduğum Türkiye'nin en büyük camiası Galatasaray'ımız için bugün de her fedakarlığı yapmaya hazırım. Futbolcu kardeşlerimin de bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğinden kuşkum yok. Sayın Başkanımız ve Yönetim Kurulumuzun takdir edeceği her türlü fedakarlık ve feragati yapmaya hazır olduğumu kamuoyunun ve büyük Galatasaray taraftarının bilgisine sunmak istiyorum. Biz üzüntülerde ve sıkıntılarda ortaklaşabilen bir milletiz. Bu salgını da mücadele ederek, dayanışma ruhuyla yeneceğiz. Hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum. Tedavisi devam eden bütün yurttaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.





