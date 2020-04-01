SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Selçuk İnan'dan maaş açıklaması

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Selçuk İnan'dan maaş açıklaması

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.04.2020 16:54 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla; maaş konusunda fedakarlık yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Selçuk İnan'dan maaş açıklaması

Galatasaray'da uzun yıllar kaptanlık yapan ve halihazırda kaptanlık görevini sürdüren Selçuk İnan'dan anlamlı bir hareket geldi. Yıldız oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, koronavirüs salgınından ötürü maaşında fedakarlık yapmaya hazır olduğunu söyledi.

İŞTE O PAYLAŞIM

Selçuk İnan, "Bu sürecin yarattığı sıkıntılar, kulüpleri ve bütün futbol paydaşlarını önemli ölçüde etkiledi. Geçmişte olduğu gibi, kaptanlığını yapmaktan onur duyduğum Türkiye'nin en büyük camiası Galatasaray'ımız için bugün de her fedakarlığı yapmaya hazırım. Futbolcu kardeşlerimin de bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğinden kuşkum yok. Sayın Başkanımız ve Yönetim Kurulumuzun takdir edeceği her türlü fedakarlık ve feragati yapmaya hazır olduğumu kamuoyunun ve büyük Galatasaray taraftarının bilgisine sunmak istiyorum. Biz üzüntülerde ve sıkıntılarda ortaklaşabilen bir milletiz. Bu salgını da mücadele ederek, dayanışma ruhuyla yeneceğiz. Hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum. Tedavisi devam eden bütün yurttaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Adsız

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadıKoronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı
Fatih Terim'in durumuyla ilgili flaş açıklamaFatih Terim'in durumuyla ilgili flaş açıklama
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray selçuk inan koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs karantinasındaki kişi hastaneden kaçtı

Koronavirüs karantinasındaki kişi hastaneden kaçtı

Ahmet Davutoğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

Ahmet Davutoğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

Futbol dünyasını sarsan ölüm! Koronavirüs...

Futbol dünyasını sarsan ölüm! Koronavirüs...

Rüştü Reçber'in durumu kritik! İşte son gelişme...

Rüştü Reçber'in durumu kritik! İşte son gelişme...

Galatasaray'dan acı haber! Hayatını kaybetti...

Galatasaray'dan acı haber! Hayatını kaybetti...

Sosyal medya 9 yaşındaki çocuğun attığı bu golü konuşuyor!

Sosyal medya 9 yaşındaki çocuğun attığı bu golü konuşuyor!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Hastaneden Fatih Terim açıklaması geldi!

Hastaneden Fatih Terim açıklaması geldi!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Eyvallah Kaptan
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Selçuk İnan'dan maaş açıklaması

Selçun İnan'dan büyük fedakarlık

Galatasaray'a Diagne piyangosu

Cimbom'a Diagne piyangosu

Fatih Terim'in durumuyla ilgili flaş açıklama

Fatih Terim'in durumuyla ilgili flaş açıklama

Umut Nayir: Galatasaray'a attığım gol benim için çok özeldi

'G.Saray'a attığım gol benim için çok özeldi'

Galatasaray'da David Alaba transferi! Almanlar duyurdu

Galatasaray'a dünya yıldızı isim geliyor!

Galatasaray Doğa Sigorta Kaptanı Göksenin Köksal'ın babası vefat etti

Galatasaray'dan acı haber! Hayatını kaybetti...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.