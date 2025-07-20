Galatasaray'ın yıldız stoperi Davinson Sanchez'in geleceği belli oldu! Dev teklif gelmişti...

Galatasaray’da sezonun başarılı isimlerinden Davinson Sanchez’e İtalya’nın bu sezon en çok para harcayan takımları arasında bulunan Como’dan teklif geldi. İtalyan ekibi yıldız oyuncu için 18 milyon euroyu gözden çıkartırken, sarı kırmızılılar bu teklife sıcak bakmıyor. Savunmanın bel kemiği olarak nitelendirilen yıldız oyuncu için Cimbom, minimum fiyat belirledi.

FİYATI BELİRLENDİ!

Kolombiyalı defans oyuncusu için minimum 35 milyon euro değer biçildiği öğrenilirken, sarı kırmızılıların yıldız isimle sözleşme uzatmak istediği de ortaya çıktı. Şampiyonlar Ligi macerası öncesi savunma tandemini bozmak istemeyen, hatta takviye planlayan sarı kırmızılılar yıldız isimle bu hafta masaya oturacak.

MAAŞI YÜKSELTİLECEK

İngiliz ekibi Tottenham'dan Galatasaray'a 2023 yılında imza atan ve 2 yıllık kontratı daha bulunan deneyimli stoperle yeni sözleşme imzalanması planlanıyor. Galatasaray'ın Kolombiyalı stopere 3+1 yıllık sözleşme önereceği ve yeni kontratındaki maaşının 3.2 milyon eurodan 4.5 milyon euroya yükseleceği gelen bilgiler arasında.