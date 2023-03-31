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Galatasaray'ın yıldızı Abdülkerim Bardakcı 'Afrikalı Zara' ile gizlice evlendiği iddia edildi!

31.03.2023 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın sezon başında Konyaspor'dan 2.80 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı 28 yaşındaki savunmacı Abdülkerim Bardakcı için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Galatasaray'ın yıldızı Abdülkerim Bardakcı 'Afrikalı Zara' ile gizlice evlendiği iddia edildi!

Bu sezon şampiyonluk yarışının en büyük favorilerinden olan Galatasaray'da, milli takım takım kampından baş ağrısını neden göstererek ayrılan Abdülkadir Bardakcı gündemden düşmezken, 28 yaşındaki oyuncu için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

GİZLİCE EVLENDİĞİ İDDİASI

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Youtube'da yayınlanan 'Bize Geçti Mi' programında ortaya atılan iddiaya göre, Abdülkerim Bardakcı'nın Afrikalı Zara adında bir kadın ile gizlice evlendikleri öne sürdü.

O FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKARDI

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Zara'nın sosyal medya hesabında bu bilgiye ulaştığını açıklayan program sunucusu; ikilinin parmaklarında yüzük olan iki kişinin ikilinin fotoğrafı yayında gösterdi.

AÇIKLAMA GELMEDİ

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Başarılı savunmacı oyuncunun Abdülkerim Bardakcı'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.


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