Galatasaray'ın yıldızı Abdülkerim Bardakcı 'Afrikalı Zara' ile gizlice evlendiği iddia edildi!

Bu sezon şampiyonluk yarışının en büyük favorilerinden olan Galatasaray'da, milli takım takım kampından baş ağrısını neden göstererek ayrılan Abdülkadir Bardakcı gündemden düşmezken, 28 yaşındaki oyuncu için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
Youtube'da yayınlanan 'Bize Geçti Mi' programında ortaya atılan iddiaya göre, Abdülkerim Bardakcı'nın Afrikalı Zara adında bir kadın ile gizlice evlendikleri öne sürdü.
Zara'nın sosyal medya hesabında bu bilgiye ulaştığını açıklayan program sunucusu; ikilinin parmaklarında yüzük olan iki kişinin ikilinin fotoğrafı yayında gösterdi.
Başarılı savunmacı oyuncunun Abdülkerim Bardakcı'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.