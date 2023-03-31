Galatasaray'ın yıldızı Abdülkerim Bardakcı 'Afrikalı Zara' ile gizlice evlendiği iddia edildi!

Bu sezon şampiyonluk yarışının en büyük favorilerinden olan Galatasaray'da, milli takım takım kampından baş ağrısını neden göstererek ayrılan Abdülkadir Bardakcı gündemden düşmezken, 28 yaşındaki oyuncu için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

GİZLİCE EVLENDİĞİ İDDİASI

Youtube'da yayınlanan 'Bize Geçti Mi' programında ortaya atılan iddiaya göre, Abdülkerim Bardakcı'nın Afrikalı Zara adında bir kadın ile gizlice evlendikleri öne sürdü.

O FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKARDI

Zara'nın sosyal medya hesabında bu bilgiye ulaştığını açıklayan program sunucusu; ikilinin parmaklarında yüzük olan iki kişinin ikilinin fotoğrafı yayında gösterdi.

AÇIKLAMA GELMEDİ

Başarılı savunmacı oyuncunun Abdülkerim Bardakcı'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.