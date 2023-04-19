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Galatasaray'ın yıldızı Abdülkerim Bardakcı'ya İtalya'dan komik teklif! Herkes bunu konuşuyor

19.04.2023 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Konyaspor'dan bonservisiyle birlikte kadrosuna kattığı tecrübeli oyuncu Abdülkerim Bardakcı performansıyla göz doldurmaya devam ederken, son olarak İtalya'dan bir teklif aldı. Gelen teklif ise Sarı-Kırmızılı cephede 'komik' olarak nitelendirildi. İşte detaylar...

Galatasaray'ın yıldızı Abdülkerim Bardakcı'ya İtalya'dan komik teklif! Herkes bunu konuşuyor
Abdülkerim Bardakcı

Abdülkerim Bardakcı

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın sezon başında Konyaspor'dan 2.8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Abdülkerim Bardakcı, gösterdiği performansla alkış topluyor. Attığı gollerle de adından söz ettiren Bardakcı son oynanan Alanyaspor mücadelesini de boş geçmezken, 23 maçta 3 gol 2 asist katkısı yapmayı başarmış durumda.

İTALYANLAR DUYURDU!

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28 yaşındaki milli stoperin bu performansı, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekerken. Sky Italia'nın haberine göre Serie A ekibi Atalanta, Abdülkerim Bardakcı için teklifte bulundu. İddiaya göre İtalyan ekibi Galatasaray'a 4 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan %10 pay teklif etti.

TEKLİF 'KOMİK' BULUNDU

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Atalanta'da milli stoper Merih Demiral da forma giyiyor. Galatasaray cephesinden gelen bilgilere göre şu anda Abdulkerim için kulübe gelen resmi bir teklif yok ancak olursa da böyle 'komik' bir teklif için masaya oturulması söz konusu değil.

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