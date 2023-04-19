Galatasaray'ın yıldızı Abdülkerim Bardakcı'ya İtalya'dan komik teklif! Herkes bunu konuşuyor

Galatasaray'ın sezon başında Konyaspor'dan 2.8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Abdülkerim Bardakcı, gösterdiği performansla alkış topluyor. Attığı gollerle de adından söz ettiren Bardakcı son oynanan Alanyaspor mücadelesini de boş geçmezken, 23 maçta 3 gol 2 asist katkısı yapmayı başarmış durumda.

İTALYANLAR DUYURDU!

28 yaşındaki milli stoperin bu performansı, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekerken. Sky Italia'nın haberine göre Serie A ekibi Atalanta, Abdülkerim Bardakcı için teklifte bulundu. İddiaya göre İtalyan ekibi Galatasaray'a 4 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan %10 pay teklif etti.

TEKLİF 'KOMİK' BULUNDU

Atalanta'da milli stoper Merih Demiral da forma giyiyor. Galatasaray cephesinden gelen bilgilere göre şu anda Abdulkerim için kulübe gelen resmi bir teklif yok ancak olursa da böyle 'komik' bir teklif için masaya oturulması söz konusu değil.

