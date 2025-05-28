Galatasaray'ın yıldızı ayrılığı açıkladı! "Bir haftadır çok ağladım, belki de son maçım"

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, sarı-kırmızılı takımdan ayrılma kararı vermişti. İlerleyen yaşı nedeniyle ülkesine dönmek isteyen Mertens, futbolu bırakıp bırakmayacağına henüz karar vermişti. A Spor'a konuyla ilgili konuşan Mertens, duygusal ifadeler kullandı.

"3 SENE KALMAYI DÜŞÜNMÜYORDUM"

"Geldiğimde bir süre kalma planım vardı. Hiçbir şekilde 3 sezon kalacağım düşünmüyordum. Bu sezon ocak ayına kadar her maçta oynadım, her antrenmanı yaptım. Vücudum farklı tepki veriyordu. Genç ile yaşlı oyuncu olmak arasında bir fark var, hissettim. Ancak, muhteşem bir sezon geçirdim."

"OSIMHEN ÇOK MUTLU ETTİ"

"Osimhen geldiğinde çok mutlu olmuştum. Herkes de Victor'un neler yapabileceğini gördü sezon boyunca. Galatasaray burada çok büyük bir iş başardı. Tam Icardi sakatlandığında Osimhen vardı ve boşluğu doldurdu. Şampiyonluğu elde ettik."

"ÇOK AĞLADIM, AĞLAMAYACAĞIM"

"Bu hafta çok fazla ağladım. Daha fazla ağlamayacağım. Bu 3 sene boyunca çok mutlu oldum, eğlendim. Kazanmamız da bizi iyi hissettirdi. İstanbul'da yaşamayı çok sevdik. Napoli'de 9 sene yaşadık, kolay değildi değiştirmek. Yeni alışkanlıklar, Ciro'nun okulu, takım... Ayrılacak olmak kolay değil. Bugün Sunset Beach'ten geldim, Çeşme'den. Oraya güle güle dedik. Bunun yanında en çok takımı özleyeceğim."

"BELKİ BAŞKA TAKIM, BAKACAĞIM"

"Şu anda tam olarak ne yapacağımı bilmiyorum. Düşünmedim. Eşimle oturup konuşacağız. Hayatımda başka şeyler de yapacağım. Hayatımdaki en güzel şey futbol. Bu sene bir antrenman bile kaçırmadım. Belki başka takım... Bakacağım."

"BELKİ DE SON MAÇIM"

"Galatasaray taraftarına çok teşekkür ediyorum. Cuma günü belki de kariyerimin son maçını oynayacağım. Bu hafta duygusal anlar geçirdim. Umarım kazanarak kariyerimi güzel şekilde bitiririm."