SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'ın yıldızı Davinson Sanchez'den sert hakem eleştirisi! "Çok fazla şeye izin verildi..."

Galatasaray'ın yıldızı Davinson Sanchez'den sert hakem eleştirisi! "Çok fazla şeye izin verildi..."

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
08.01.2025 23:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk maçında Başakşehir ile sahasında 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından sarı - kırmızılı futbolculardan Davinson Sanchez ve Efe Akman açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın yıldızı Davinson Sanchez'den sert hakem eleştirisi! "Çok fazla şeye izin verildi..."

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, taraftarı önünde Başakşehir ile berabere kaldı. Karşılaşma sonrası sarı - kırmızılı futbolcular açıklamalar yaptı.

İşte Galatasaraylı futbolcuların açıklamaları;

DAVINSON SANCHEZ: "HAKEM ÇOK FAZLA ŞEYE İZİN VERDİ!"

507286_GALATASARAY-TURKIYE-KUPASI-C-GRUBU’NDAK

Galatasaray adına maçta gol perdesine açan Davinson Sanchez, "Hakem yorumu yapmayı sevmiyorum ama çok fazla şeye izin verildi bu maçta. Oyunun devamlılığı çok önemli. Kendini yere atma, zaman geçirme gibi olaylar sık oldu. Savunma olarak daha iyi olmalıyız. Son zamanlarda kalemizi gole kapatamadık. Savunmacılar olarak 2 tane gol attık ama 2 tane de yedik." ifadelerini kullandı.

EFE AKMAN: "KUPADA DA LİGDE DE ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"

ed974e99-db57-4a44-bed4-6b485d79873a

Galatasaray formasıyla ilk kez bir resmi maça ilk 11'de başlayan Efe Akman ise, "Benim için çok özel bir gece oldu. 7-8 senedir altyapısında, 3 senedir a takımında olduğum çocukluk aşkımda ilk defa ilk 11'de sahaya çıktım. Okan Hocama teşekkür ediyorum. Sonuç istediğimiz gibi olmadı. Penaltı kaçırdık. Pozisyonlar da vardı. Kupada da ligde de şampiyon olmak istiyoruz. Bu maçtan ders çıkaracağız ve lig maçında galip gelmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
davinson sanchez galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Öğrencilere cinsel istismar iddiası! Öğretmen tutuklandı...

Öğrencilere cinsel istismar iddiası! Öğretmen tutuklandı...

Asker kullanma imasında bulunmuştu! AB ile Trump arasında gerilim: "Sınırlarımıza saldırıya izin vermeyeceğiz"

Asker kullanma imasında bulunmuştu! AB ile Trump arasında gerilim: "Sınırlarımıza saldırıya izin vermeyeceğiz"

Roberto Carlos evsiz kaldı! Real Madrid tesislerine taşındı... 160 milyon dolarlık servet kriz çıkardı!

Roberto Carlos evsiz kaldı! Real Madrid tesislerine taşındı... 160 milyon dolarlık servet kriz çıkardı!

Fenerbahçe'de kupa kararı değişti! Ali Koç esti gürledi! Galatasaray'a yasadışı bahis göndermesi: Kasamıza 1 lira haram sokmadık!

Fenerbahçe'de kupa kararı değişti! Ali Koç esti gürledi! Galatasaray'a yasadışı bahis göndermesi: Kasamıza 1 lira haram sokmadık!

RAMS Park’ta puanlar paylaşıldı!

RAMS Park’ta puanlar paylaşıldı!

Trabzon'da unutulmaz gece! Son düdük çalar çalmaz... Ortalık bir anda karıştı! "Tamamen provokatör!"

Trabzon'da unutulmaz gece! Son düdük çalar çalmaz... Ortalık bir anda karıştı! "Tamamen provokatör!"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Monttan ayakkabıya %50'ye varan sepet indirimleri başladı

Monttan ayakkabıya %50'ye varan sepet indirimleri başladı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.