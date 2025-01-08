Galatasaray'ın yıldızı Davinson Sanchez'den sert hakem eleştirisi! "Çok fazla şeye izin verildi..."

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, taraftarı önünde Başakşehir ile berabere kaldı. Karşılaşma sonrası sarı - kırmızılı futbolcular açıklamalar yaptı.

İşte Galatasaraylı futbolcuların açıklamaları;

DAVINSON SANCHEZ: "HAKEM ÇOK FAZLA ŞEYE İZİN VERDİ!"

Galatasaray adına maçta gol perdesine açan Davinson Sanchez, "Hakem yorumu yapmayı sevmiyorum ama çok fazla şeye izin verildi bu maçta. Oyunun devamlılığı çok önemli. Kendini yere atma, zaman geçirme gibi olaylar sık oldu. Savunma olarak daha iyi olmalıyız. Son zamanlarda kalemizi gole kapatamadık. Savunmacılar olarak 2 tane gol attık ama 2 tane de yedik." ifadelerini kullandı.

EFE AKMAN: "KUPADA DA LİGDE DE ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"

Galatasaray formasıyla ilk kez bir resmi maça ilk 11'de başlayan Efe Akman ise, "Benim için çok özel bir gece oldu. 7-8 senedir altyapısında, 3 senedir a takımında olduğum çocukluk aşkımda ilk defa ilk 11'de sahaya çıktım. Okan Hocama teşekkür ediyorum. Sonuç istediğimiz gibi olmadı. Penaltı kaçırdık. Pozisyonlar da vardı. Kupada da ligde de şampiyon olmak istiyoruz. Bu maçtan ders çıkaracağız ve lig maçında galip gelmek istiyoruz." şeklinde konuştu.