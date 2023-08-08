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Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens basın toplantısında taraftarı kahreden haberi duyurdu: Bu son sezonum!

08.08.2023 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zalgiris maçında attığı golle tüm dünyada konuşulan yıldız futbol Dries Mertens, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu öncesi düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens basın toplantısında taraftarı kahreden haberi duyurdu: Bu son sezonum!
Dries Mertens

Dries Mertens

BEL Belçika
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın İtalyan ekibi Napoli'den kadrosuna kattığı ve geçtiğimiz sezon gerek performansı gerekse karakteriyle taraftarın adeta sevgilisi olan Belçikalı yıldız Dries Mertens, Olimpija Ljubljana maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulunan Mertens, maçın zor olacağını belirtirken, "Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

ZALGIRIS MAÇINDAKİ GOLÜ

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"Bununla ilgili antrenmanlarımı dört yaşımdan beri yapıyorum. Bu durum üzerine hocamızla da çalışmıştık. İleride oyuncularını bıraktıkları için orada boşluk bırakıyorlardı. Oradan gol atabileceğimizi gördük. Üzerine çalıştık, ben ödülü düşünmüyorum. Yarınki maç benim için önemli olan çünkü Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyorum. Napoli ile oynadım, şimdi Galatasaray ile oynamak istiyorum. Stadımızda nasıl bir atmosfer olur hayal bile edemiyorum"

TARAFTARI ÜZEN AÇIKLAMA

mertens

"36 yaşındayım, 37 olacağım bu sene, 25 hissediyorum ama kafa olarak. Sanırım bu sezon son sezonum olacak. Bilmiyorum, farklı şeyleri de denemek istiyorum. Ama hala her gün keyif alıyorum. Haftada iki gün oynamaya da alışkınım. Haftada tek gün oynamak garip gelmişti. Ben buna alışık değildim. Napoli'de hep sezonda haftada 2 maçımız oluyordu. Tekrardan buna girmek istiyorum."

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