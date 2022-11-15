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Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens'ten taraftara mesaj!

15.11.2022 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Dries Mertens, Dünya Kupası öncesi Galatasaray taraftarına mesaj gönderdi. Ülkesi Belçika için mücadele edecek Mertens sosyal medya hesabı üzerinden Sarı-Kırmızılı destekçileri için bir mesaj gönderdi. İşte detaylar...

Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens'ten taraftara mesaj!
Dries Mertens

Dries Mertens

BEL Belçika
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
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Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Belçikalı yıldız Dries Mertens, sosyal medya üzerinden taraftarına mesaj yolladı. Dünya Kupası için kampta bulunan Belçikalı golcü yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kulüpteki ilk aylarım inanılmazdı. Daha iyi bir karşılama dileyemezdim. Taraftar ve atmosfer tarif edilemez. Yakında görüşmek üzere..."

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mertens

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