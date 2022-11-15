Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens'ten taraftara mesaj!

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Belçikalı yıldız Dries Mertens, sosyal medya üzerinden taraftarına mesaj yolladı. Dünya Kupası için kampta bulunan Belçikalı golcü yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kulüpteki ilk aylarım inanılmazdı. Daha iyi bir karşılama dileyemezdim. Taraftar ve atmosfer tarif edilemez. Yakında görüşmek üzere..."

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????Mertens'ten Galatasaray taraftarına mesajı:



????"Kulüpteki ilk aylarım inanılmazdı. Daha iyi bir karşılama dileyemezdim. Taraftar ve atmosfer tarif edilemez. Yakında görüşmek üzere..." https://t.co/qmbLrVnihJ — Mynet Spor (@mynetspor) November 15, 2022



