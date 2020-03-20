Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan koronavirüs paylaşımı!

Koronavirüs ülke futbolunu da vurdu. Geçtiğimiz günlerde tatil edilen Süper Lig ileri bir tarihe ertelendi. Oyuncuları evlerine gönderen futbol takımları bir sonraki açıklamaya kadar evden çıkmamalarını söyledi.

FALCAO'DAN "EVDE KAL" ÇAĞIRISINA DESTEK!

Radamel Falcao #EvdeKal etiketini kullanarak tüm dünyaya evde kalmalarını önerdi. Koronavirüs nedeniyle kendini karantinaya alan dünya yıldızı bunu herkesin yapması gerektiğini söyledi.

