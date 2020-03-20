SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan koronavirüs paylaşımı!

Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan koronavirüs paylaşımı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.03.2020 19:03 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Falcao, Instagram hesabından destek videosu paylaştı.

Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan koronavirüs paylaşımı!

Koronavirüs ülke futbolunu da vurdu. Geçtiğimiz günlerde tatil edilen Süper Lig ileri bir tarihe ertelendi. Oyuncuları evlerine gönderen futbol takımları bir sonraki açıklamaya kadar evden çıkmamalarını söyledi.

FALCAO'DAN "EVDE KAL" ÇAĞIRISINA DESTEK!

wae21

Radamel Falcao #EvdeKal etiketini kullanarak tüm dünyaya evde kalmalarını önerdi. Koronavirüs nedeniyle kendini karantinaya alan dünya yıldızı bunu herkesin yapması gerektiğini söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bir anda kriz geçirdi! Sokak ortasında koronavirüs paniği Bir anda kriz geçirdi! Sokak ortasında koronavirüs paniği
Galatasaray, Onyekuru'yu tekrar kiralıyor! İşte detaylarGalatasaray, Onyekuru'yu tekrar kiralıyor! İşte detaylar
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
falcao Galatasaray koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?

Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?

81 ilde genelge! Sağlık Bakanlığı'ndan önemli karar

81 ilde genelge! Sağlık Bakanlığı'ndan önemli karar

Spor medyasının duayen ismi koronavirüsten hayatını kaybetti

Spor medyasının duayen ismi koronavirüsten hayatını kaybetti

TFF'de şok istifa! Sosyal medyadan açıkladı

TFF'de şok istifa! Sosyal medyadan açıkladı

Obi Mikel gerçeği ortaya çıktı

Obi Mikel gerçeği ortaya çıktı

Resmi açıklama! Küme düşme kaldırıldı

Resmi açıklama! Küme düşme kaldırıldı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Belhanda'dan F.Bahçe'ye olay gönderme

Belhanda'dan F.Bahçe'ye olay gönderme

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan koronavirüs paylaşımı!

Falcao'dan karantinaya destek! İşte o paylaşım!

Mariano'dan flaş ayrılık açıklaması: Sezon sonu Brezilya'ya gidebilirim

G.Saraylı yıldızdan flaş ayrılık açıklaması!

Galatasaray'dan Onyekuru transferi!

Galatasaray, Onyekuru'yu tekrar kiralıyor! İşte detaylar

Galatasaray'da olağan genel kurul toplantısı geçici olarak ertelendi

Galatasaray'da toplantı ertelendi

Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'a ikinci korona testi yapılacak!

Albayrak'a ikinci korona testi!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Abdurrahim Albayrak açıklaması!

Abdurrahim Albayrak koronavirüs testine mi girdi? Başkan açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.