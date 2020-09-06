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Galatasaray'ın yıldızı Falcao takımdan ayrılacak mı? Açıkladı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.09.2020 20:43 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao dikkat çeken bir röportaj verdi. Sarı-kırmızılılarla 2 yıllık daha sözleşmesinin bulunduğunu ve şimdilik devam edeceğini söyleyen Falcao, Galatasaray taraftarının gördüğü en tutkulu taraftar olduğunu belirtti.

Galatasaray'ın yıldızı Falcao takımdan ayrılacak mı? Açıkladı!

Galatasaraylı Radamel Falcao, Daniel Habif'e verdiği röportajda kendisi hakkında bir çok konuya açıklık getirdi, bilinmeyenlerini anlattı ve Galatasaray ile Türkiye ile ilgili soruları da yanıtladı.Radamel Falcao ilk olarak koronavirüs önlemlerinin yoğun alındığı dönemde zamanını nasıl geçirdiği ile ilgili soruya, "Zor bir dönem geçirdik, bahçeli bir evimiz var ve kızlarımızla burada vakit geçirebiliyoruz. Eşimle birlikte eğlenmeye ve bol bol aktiviteler yapmaya çalıştık. Bize birbirimizi tanımayı öğretti diyebilirim, ben de daha iyi bir eş oldum" şeklinde cevap verdi.

Falcao Manchester United kariyerinin neden istediği gibi gitmediğine ilişkin soruya şöyle yanıt verdi:

"Orada iyi anılarım olmadı. İyileşmemin üzerinden aylar geçmişti ve geri dönüşüm zor olmuştu. Yeniden futbola başlamak gibiydi. Kulüp bir geçiş sürecindeydi ve Van Gaal'in gelişiyle fazla fırsatım olmadı. Everton'a karşı oynadığımız maçı benim golümle kazanmıştık. Sonra Milli Takım'a gittim ve döndüğümde Van Gaal bana karşı yüzüme aynen şöyle söyledi, 'Tek forvet oynayacağım, taktik düzeni değiştiriyorum ve diğer forvet senden daha iyi'. Sonrasında düşündüm, iyi oynayıp kazanırken ne değişti ve böyle oldu diye."

"KAZANDIĞIMIZDA BENİ DIŞARI ALDI"

"Kazanırken takım değiştirilmez. Söyleyebileceğim tek şey bu. Kazanırken beni oynatmamaya başladı. Kazandığımızda bile beni dışarı aldı. Van Gaal'e karşı kin tutmuyorum, ilişkimiz güzeldi çünkü yüzüme karşı konuşmuştu."

GALATASARAYLA SÖZLEŞME YENİLEYECEK Mİ?

"Galatasaray ile sözleşme yenileyecek misin?" sorusuna ise Kolombiyalı golcü, "Ne olacağını bilmiyorum. İki yıllık sözleşmem daha var, şimdilik kalmaya devam ediyoruz" yanıtını verdi.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
niye ayrılsın 5 milyon eyro alıyo kaç tl yapıyı biliyomu millet acaba takriben 40 minyon tl fazlası hatta yani eski parayla 40 tirilyon diyimde millet anlasın ..?
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