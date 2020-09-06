Galatasaray'ın yıldızı Falcao takımdan ayrılacak mı? Açıkladı!

Galatasaraylı Radamel Falcao, Daniel Habif'e verdiği röportajda kendisi hakkında bir çok konuya açıklık getirdi, bilinmeyenlerini anlattı ve Galatasaray ile Türkiye ile ilgili soruları da yanıtladı.Radamel Falcao ilk olarak koronavirüs önlemlerinin yoğun alındığı dönemde zamanını nasıl geçirdiği ile ilgili soruya, "Zor bir dönem geçirdik, bahçeli bir evimiz var ve kızlarımızla burada vakit geçirebiliyoruz. Eşimle birlikte eğlenmeye ve bol bol aktiviteler yapmaya çalıştık. Bize birbirimizi tanımayı öğretti diyebilirim, ben de daha iyi bir eş oldum" şeklinde cevap verdi.

Falcao Manchester United kariyerinin neden istediği gibi gitmediğine ilişkin soruya şöyle yanıt verdi:

"Orada iyi anılarım olmadı. İyileşmemin üzerinden aylar geçmişti ve geri dönüşüm zor olmuştu. Yeniden futbola başlamak gibiydi. Kulüp bir geçiş sürecindeydi ve Van Gaal'in gelişiyle fazla fırsatım olmadı. Everton'a karşı oynadığımız maçı benim golümle kazanmıştık. Sonra Milli Takım'a gittim ve döndüğümde Van Gaal bana karşı yüzüme aynen şöyle söyledi, 'Tek forvet oynayacağım, taktik düzeni değiştiriyorum ve diğer forvet senden daha iyi'. Sonrasında düşündüm, iyi oynayıp kazanırken ne değişti ve böyle oldu diye."