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Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin şortlu pozuna Wanda Nara'dan şoke eden poz

08.10.2023 07:34 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi hem maçlardaki başarısıyla hem de karısının paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan son olarak şort uyarı geldi ve sosyal medya yıkıldı.

Deplasmanda aldığı Manchester United galibiyeti sonrası lige dönen Galatasaray, Antalyaspor ile deplasmanda karşılaştı. Icardi yine şovunu yaptı. Maçın ardından sosyal medya paylaşımıyla da taraftarın gönlünü fetheden Icardi'nin eşi Wanda Nara ise bu sefer yorumuyla olay oldu.

Eşinin paylaşımına yorum yapan Wanda Nara, Icardi'nin şortuna takıldı.

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Wanda Nara, bu fotoğrafın altına "Üç beden büyük şort sipariş edebilir misin?" yorumunda bulununca sosyal medyada gündem oldu. Wanda Nara'nın uyarısını Icardi ciddiye almış olacak ki Antalya maçından sonraki pozlarda şortunun daha bol olması gözden kaçmadı.

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Icardi'nin paylaşımlarına "Yenge işini biliyor" yorumları yapıldı.

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