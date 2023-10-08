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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak 10 kilo verdi! Cesur tarzı dikkat çekti

08.10.2023 07:20 | Son Güncelleme:
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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak verdiği kilolarla dikkat çekiyordu. 10 kilo verdikten sonra imajındaki değişim de gözlerden kaçmadı. Şarkıcı son olarak iddialı tarzıyla dikkat çekti.

İbrahim Tatlıses'in sonradan ortaya çıkan kızı Dilan Çıtak hem sosyal medya paylaşımlarıyla hem de sesiyle dikkat çekiyor. Babasının gölgesinde mesleğini icr ettiği iddialarına her zaman tepki gösteren Dilan Çıtak verdiği kilolarla adından söz ettirdi.

Levent Dörter ile evlenen Dilan Çıtak geçtiğimiz günlerde sütyensiz pozuyla dikkat çekmişti.

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İbrahim Tatlıses'in kızı bir hayli kilo verdi. 10 kilo verdikten sonra imajında da değişimler olan ve cesur seçimler yapan Dilan Çıtak "Kendi küllerimden doğup duvarlardan sıyrıldım" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses

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