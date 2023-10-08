İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak 10 kilo verdi! Cesur tarzı dikkat çekti

İbrahim Tatlıses'in sonradan ortaya çıkan kızı Dilan Çıtak hem sosyal medya paylaşımlarıyla hem de sesiyle dikkat çekiyor. Babasının gölgesinde mesleğini icr ettiği iddialarına her zaman tepki gösteren Dilan Çıtak verdiği kilolarla adından söz ettirdi.

Levent Dörter ile evlenen Dilan Çıtak geçtiğimiz günlerde sütyensiz pozuyla dikkat çekmişti.

İbrahim Tatlıses'in kızı bir hayli kilo verdi. 10 kilo verdikten sonra imajında da değişimler olan ve cesur seçimler yapan Dilan Çıtak "Kendi küllerimden doğup duvarlardan sıyrıldım" dedi.



