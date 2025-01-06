Galatasaray'ın yıldızı Ismail Jakobs, Türk döneri hakkında söyledikleriyle dönercileri çok kızdırdı!

Galatasaray'ın sezon başında 8 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Ismail Jakobs, sarı-kırmızı ekibin Youtube hesabına açıklamalarda bulundu.

Sarı-Kırmızılılar'da ilk geldiği dönemdeki sakatlığına değinen Jakobs, Türk döneri hakkında söyledikleriyle dönercileri kızdırdı.

Geldiğimde sakat gelmiştim ve bu kolay bir dönem değildi. Çok maç kaçırdım ve bunun için mahcup hissediyorum. Bundan sonra sakatlanmayacağıma söz veremem tabii ki ama 2025'te kendime çok dikkat edeceğime söz veriyorum.

"TÜRK KÜLTÜRÜYLE BÜYÜDÜM"

Almanya'daki arkadaşlarım hep Türk'tü. Galatasaray - Fenerbahçe rekabeti, Barcelona-Real Madrid rekabeti gibi. Bazı arkadaşlarım Galatasaraylı, bazıları Fenerbahçeli. Türk kültürüyle büyüdüm.

"DÖNER ALMANYA'DAN ÇIKMIŞ BİR LEZZET"

Döner Almanya'dan çıkmış bir lezzet, Türkiye'den değil. Döner benim favori lezzetim ama Alman döneri favorim.