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Galatasaray'ın yıldızı Ismail Jakobs, Türk döneri hakkında söyledikleriyle dönercileri çok kızdırdı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
06.01.2025 18:20
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Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Senegalli futbolcu İsmail Jakobs, Galatasaray Youtube kanalına açıklamalarda bulundu. Jakobs yaptığı açıklamalarda Türk döneri hakkında söyledikleriyle de dikkat çekti. İşte detaylar...

Galatasaray'ın yıldızı Ismail Jakobs, Türk döneri hakkında söyledikleriyle dönercileri çok kızdırdı!

Galatasaray'ın sezon başında 8 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Ismail Jakobs, sarı-kırmızı ekibin Youtube hesabına açıklamalarda bulundu.

Sarı-Kırmızılılar'da ilk geldiği dönemdeki sakatlığına değinen Jakobs, Türk döneri hakkında söyledikleriyle dönercileri kızdırdı.

Geldiğimde sakat gelmiştim ve bu kolay bir dönem değildi. Çok maç kaçırdım ve bunun için mahcup hissediyorum. Bundan sonra sakatlanmayacağıma söz veremem tabii ki ama 2025'te kendime çok dikkat edeceğime söz veriyorum.

"TÜRK KÜLTÜRÜYLE BÜYÜDÜM"

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Almanya'daki arkadaşlarım hep Türk'tü. Galatasaray - Fenerbahçe rekabeti, Barcelona-Real Madrid rekabeti gibi. Bazı arkadaşlarım Galatasaraylı, bazıları Fenerbahçeli. Türk kültürüyle büyüdüm.

"DÖNER ALMANYA'DAN ÇIKMIŞ BİR LEZZET"

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Döner Almanya'dan çıkmış bir lezzet, Türkiye'den değil. Döner benim favori lezzetim ama Alman döneri favorim.

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transfer Süper Lig döner son dakika galatasaray
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