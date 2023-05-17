Galatasaray'ın yıldızı kadro dışı kaldı! Sezon sonunda kesin olarak İstanbul'a geri dönüyor...

Galatasaray'da forvet mevkisindeki doluluk nedeniyle sezon başında Fransız takımı Nantes'a kiralanan Mostafa Mohamed için yolun sonu göründü. Saha içinde gösterdiği performansla büyük alkış toplayan Mısırlı futbolcu için kadro dışı kararı verildi.

LGBT TEMALI FORMAYI GİYMEDİ, KADRO DIŞI KALDI

LGBT temalı sırt fontlu formayı giymeyi reddeden Mostafa Mohamed, Toulouse maçına çıkmadı ve sezon sonuna kadar kadro dışı bırakıldı. Mostafa Mohamed'e ayrıca para cezası kesildi.

SEZON SONUNA DÖNÜYOR

Bu sezon Nantes formasıyla 49 maça çıkan Mostafa Mohmaed, 11 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti. Bonservisinin alınacağı konuşulan golcü oyuncuya verilen bu ceza sonrası sezon sonunda Galatasaray'a dönmesi kesinleşti ve Nantes defteri kapandı.



