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Galatasaray'ın yıldızı kadro dışı kaldı! Sezon sonunda kesin olarak İstanbul'a geri dönüyor...

17.05.2023 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'dan Nantes'a kiralanan Mostafa Mohamed için karar verildi. LGBT temalı formayı giymeyen Mısırlı futbolcunun sezon sonuna kadar kadro dışı kalacağı ve bunun yanında idari para cezası verileceği açıklanmıştı. Bu hamlenin ardından Mostafa Mohamed ipleri koparttı.

Galatasaray'ın yıldızı kadro dışı kaldı! Sezon sonunda kesin olarak İstanbul'a geri dönüyor...
Mostafa Mohamed

Mostafa Mohamed

MSR Mısır
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Nantes
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Galatasaray'da forvet mevkisindeki doluluk nedeniyle sezon başında Fransız takımı Nantes'a kiralanan Mostafa Mohamed için yolun sonu göründü. Saha içinde gösterdiği performansla büyük alkış toplayan Mısırlı futbolcu için kadro dışı kararı verildi.

LGBT TEMALI FORMAYI GİYMEDİ, KADRO DIŞI KALDI

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LGBT temalı sırt fontlu formayı giymeyi reddeden Mostafa Mohamed, Toulouse maçına çıkmadı ve sezon sonuna kadar kadro dışı bırakıldı. Mostafa Mohamed'e ayrıca para cezası kesildi.

SEZON SONUNA DÖNÜYOR

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Bu sezon Nantes formasıyla 49 maça çıkan Mostafa Mohmaed, 11 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti. Bonservisinin alınacağı konuşulan golcü oyuncuya verilen bu ceza sonrası sezon sonunda Galatasaray'a dönmesi kesinleşti ve Nantes defteri kapandı.


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