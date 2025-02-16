Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira'yı öyle bir takım istedi ki... Verecekleri para reddedilemeyecek cinsten!

Galatasaray'ın vazgeçilmez yıldızı Lucas Torreira için çılgın bir transfer iddiası ortaya atıldı. Okan Buruk'un en güvendiği oyuncuların başında gelen Torreira'ya sürpriz bir ekip talip oldu.

BOCA JUNIORS KAFAYI TORREIRA'YA TAKTI

Yeni sezonda takımın bir numaralı transfer hedefi olarak belirlenen Torreira, Boca Juniors yetkililerinin ilk sırasında yer alıyor. Boca Başkanı Juan Roman Riquelme, Torreira'yı kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı.

KESENİN AĞZI SONUNA KADAR AÇILDI

Boca Juniors'un Galatasaray'ın isteyeceği bonservisi karşılamaya hazır olduğu öğrenilirken, Torreira'ya da Galatasaray'da kazandığı paranın iki katını verme niyetinde oldukları vurgulandı.

TORREIRA: "GÜNEY AMERİKA'YA DÖNÜŞÜM GİTTİKÇE YAKLAŞIYOR"

Telemundo'ya konuşan Torreira, "İnsanları umutlandırmak istemiyorum çünkü şu anda durum çok karışık. Güney Amerika'ya dönüşüm gittikçe yaklaşıyor. Ben de böyle hissediyorum. Her şey olabilir, Galatasaray'da bu yılın tadını çıkarmak istiyorum ve gelecek yıl ne olacağını göreceğiz. Uzun yıllardır Avrupa'da oynuyorum ve bu bazen çok yorucu oluyor benim için. Aradaki mesafeyi hissediyorum, ailemi özlüyorum. Gelecek yıl ne olacağını göreceğiz. Şu anda Galatasaray'a odaklanmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.