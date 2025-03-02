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Galatasaray'ın yıldızı Mario Lemina’dan Jose Mourinho’nun ırkçılıkla suçlanmasına dikkat çeken yanıt! "Pek sevmediğimi biliyorsunuz"

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
02.03.2025 11:41
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Galatasaray'ın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun derbi sonrası sarı kırmızılı yedek kulübesine yönelik sözlerinin ırkçılık olarak değerlendirilmesi hakkında açıklamalarda bulundu. "Ve benim bu konularda konuşmayı pek sevmediğimi biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın yıldızı Mario Lemina’dan Jose Mourinho’nun ırkçılıkla suçlanmasına dikkat çeken yanıt! "Pek sevmediğimi biliyorsunuz"
Mario Lemina

Mario Lemina

GAB Gabon
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray’ın Konyaspor ile oynadığı Türkiye Kupası maçının ardından konuşan Lemina, Mourinho’nun "Kulübede maymun gibi zıpladılar." ifadesinin ardından hakkında ortaya atılan ırkçılık suçlamalarına dair düşüncelerini paylaştı.

'DROGBA, MOURİNHO'YU DESTEKLEDİYSE ONU TANIYORDUR'

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Beyaz TV’de yayımlanan röportajda kendisine "Mourinho'nun ırkçı olduğunu düşünüyor musun? Drogba, Mourinho'yu destekledi. Jose Mourinho hakkında neler söylemek istersin?" sorusu yöneltilen Lemina, konu hakkında fazla konuşmak istemediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Dürüst olmak gerekirse söyleyecek hiçbir şeyim yok. Eğer Drogba bu konuda bir şeyler söylüyorsa o karakteri (Mourinho) biliyor. Ve benim bu konularda konuşmayı pek sevmediğimi biliyorsunuz."

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'ŞİMDİ KAZANMAMIZ VE GOL ATMAMIZ GEREKİYOR'

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Lemina, röportajda kendisine yöneltilen "Kasımpaşa maçı hakkında ne düşünüyorsun?" sorusuna ise kısa ve net bir yanıt verdi:

"Şimdi kazanmamız ve gol atmamız gerekiyor."

31 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’ın hedeflerine odaklandığını belirterek önümüzdeki maçlara konsantre olmaları gerektiğini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Teknik Direktör Didier Drogba ırkçılık fenerbahçe galatasaray mourinho
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