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  4. Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Beşiktaş derbisi öncesi saçını boyadı! Yeni tarzı gündem oldu

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Beşiktaş derbisi öncesi saçını boyadı! Yeni tarzı gündem oldu

05.11.2022 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi karşılaşmaya ilk 11'de başlaması beklenen Arjantinli golcü Mauro Icardi'den flaş bir hamle geldi. Yıldız oyuncu saçını derbiye özel boyarken yeni hali sosyal medyada gündem oldu.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'in 13. haftası zorlu bir mücadeleye sahne olacak. 13. haftanın sonucu en çok merak edilen karşılaşmasında Galatasaray sahasında ezeli rakiplerinden Beşiktaş'ı konuk edecek.

DERBİ ÖZEL SAÇ STİLİ!

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Zirve ile puan farkını kapatmak için kritik öneme sahip mücadeleden iki ekipte mutlak galibiyetle ayrılmak isterken, Sarı-Kırmızılılar'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve transferiyle büyük ses getiren Arjantinli golcü Mauro Icardi'den derbiye özel bir hamle geldi.

29 yaşındaki golcü, karşılaşma öncesi saçlarını kestirirken, tercih ettiği saç rengi ile gündem oldu.


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