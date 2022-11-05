Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Beşiktaş derbisi öncesi saçını boyadı! Yeni tarzı gündem oldu

Süper Lig'in 13. haftası zorlu bir mücadeleye sahne olacak. 13. haftanın sonucu en çok merak edilen karşılaşmasında Galatasaray sahasında ezeli rakiplerinden Beşiktaş'ı konuk edecek.

DERBİ ÖZEL SAÇ STİLİ!

Zirve ile puan farkını kapatmak için kritik öneme sahip mücadeleden iki ekipte mutlak galibiyetle ayrılmak isterken, Sarı-Kırmızılılar'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve transferiyle büyük ses getiren Arjantinli golcü Mauro Icardi'den derbiye özel bir hamle geldi.

29 yaşındaki golcü, karşılaşma öncesi saçlarını kestirirken, tercih ettiği saç rengi ile gündem oldu.



