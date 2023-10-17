Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'yi geri istiyorlar! Taraftar deliye döndü... "O da sıcak bakabilir"

Galatasaray'ın Fransız devi PSG'den büyük uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Arjantinli golcü Mauro Icardi, Sarı-Kırmızılı taraftarın sevgilisi olurken attığı gollerle de takımını sırtlamaya devam ediyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde attığı gollerle takımını gruplara da taşıyan Arjantinli golcü, takımın hücumdaki en etkili silahı olurken, bu sezon forma giydiği 14 maçta 12 gol ve 2 asistlik performans sergilemiş durumda.

OKAN BURUK'UN VAZGEÇİLMEZİ

Okan Buruk'un da ilk 11'deki vazgeçilmez ismi olan Icardi için İtalyan basınından çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

ICARDI'Yİ GERİ İSTİYORLAR

İtalyan basınında yer alan habere göre; Çizme devi Inter, Mauro Icardi'yi transfer gündemine aldı. Bu sezon hücum hattında Lautaro Martinez'in ayağına bakan mavi-siyahlıların ocak ayında yeni bir forvet takviyesi planladığı kaydedildi.

'O DA SICAK BAKABİLİR'

Çalışmalarına şimdiden başlayan Inter'de Mauro Icardi ismi heyecan yarattı. Bir dönem Inter'de forma giyen Mauro Icardi, kaptanlık yaptığı takımda çalkantılı dönemler geçirmişti. Arjantinli oyuncunun efsane olduğu Inter'e geri dönmeye sıcak bakabileceği ifade edilirken, Sarı-Kırmızılı taraftarlar bu haberlere tepki gösterdi.







