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Galatasaray'ın yıldızı Mertens'e talip oldular! Mourinho istiyor, teklifle geliyorlar...

06.08.2023 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın tecrübeli yıldızı Mertens son oynanan Zalgiris maçında attığı golle takımına turu getirmeyi başarırken, dikkatleri de üzerine çekti. Özellikle İtalyan basınında yıldız isim için transfer iddiaları yazılıp çizilirken, çok konuşulacak bir haber kaleme alındı. İşte detaylar...

Dries Mertens

Dries Mertens

BEL Belçika
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Napoli'den geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Mertens son oynanan Zalgiris maçında attığı şık golle dikkatleri üzerine çekerken, İtalya'dan tecrübeli yıldız için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

MOURINHO KANCASI

Jose_Mourinho_Roma_2021

İtalya'nın önde gelen haber kaynaklarından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens, Roma'ya önerildi. İtalyan ekibinin henüz net bir girişimi olmazken Mourinho'nun deneyimli oyuncuyu kadrosunda isteyebileceği belirtildi.

İLETİŞME GEÇECEKLER

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Öte yandan İtalyan kaynaklar, Roma'nın oyuncu ile ilgili kısa süre önce bilgi aldığını yazdı. Galatasaray ile toplam 35 maça çıkan Mertens, 8 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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