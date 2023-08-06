Galatasaray'ın yıldızı Mertens'e talip oldular! Mourinho istiyor, teklifle geliyorlar...

Galatasaray'ın Napoli'den geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Mertens son oynanan Zalgiris maçında attığı şık golle dikkatleri üzerine çekerken, İtalya'dan tecrübeli yıldız için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

MOURINHO KANCASI

İtalya'nın önde gelen haber kaynaklarından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens, Roma'ya önerildi. İtalyan ekibinin henüz net bir girişimi olmazken Mourinho'nun deneyimli oyuncuyu kadrosunda isteyebileceği belirtildi.

İLETİŞME GEÇECEKLER

Öte yandan İtalyan kaynaklar, Roma'nın oyuncu ile ilgili kısa süre önce bilgi aldığını yazdı. Galatasaray ile toplam 35 maça çıkan Mertens, 8 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

